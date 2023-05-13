مصر الجديدة تعلن عن طرح مدينة غرناطة للتأجير والاستغلال

أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن طرح وتأجير واستغلال مجمع مدينة غرناطة، والتي تقدر مساحتها بحوالي 11112 مترا مربعا تقريبا.

وأوضحت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أن طرح المجمع يأتي بهدف استغلاله في الأنشطة السياحية والترفيهية والثقافية المختلفة.

وقالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إنه سيتم طرحه بداية من يوم الأحد الموافق 21 مايو الجاري، على أن يكون يوم الخميس 7 سبتمبر المقبل آخر موعد لتقديم العروض.

أرباح 18 شهرا تتعدى النصف مليار جنيه

وحققت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، صافي ربح خلال الفترة من يوليو 2021 حتى نهاية ديسمبر 2022 بلغ نحو 603.23 مليون جنيه.

وسجلت إيرادات النشاط خلال فترة الـ18 شهراً نحو 1.99 مليار جنيه.

وتمتلك الشركة القابضة للتشييد والتعمير نحو 72.251% من أسهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.