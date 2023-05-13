عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مصر الجديدة تعلن عن طرح مدينة غرناطة للتأجير والاستغلال

مصر الجديدة للإسكان
مصر الجديدة للإسكان والتعمير

أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن طرح وتأجير واستغلال مجمع مدينة غرناطة، والتي تقدر مساحتها بحوالي 11112 مترا مربعا تقريبا.

وأوضحت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أن طرح المجمع يأتي بهدف استغلاله في الأنشطة السياحية والترفيهية والثقافية المختلفة.

وزير قطاع الأعمال ينهي نزاعا استمر 12 عاما بين القابضة للتشييد وإيمكس إنترناشيونال

شركات قطاع الأعمال العام بين التطوير والإصلاح والتصفية.. إنهاء المديونيات التاريخية وعودة صناعة الغزل والنسيج أبرز الملامح

وقالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إنه سيتم طرحه بداية من يوم الأحد الموافق 21 مايو الجاري، على أن يكون يوم الخميس 7 سبتمبر المقبل آخر موعد لتقديم العروض.

أرباح 18 شهرا تتعدى النصف مليار جنيه

وحققت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، صافي ربح خلال الفترة من يوليو 2021 حتى نهاية ديسمبر 2022 بلغ نحو 603.23 مليون جنيه.

وسجلت إيرادات النشاط خلال فترة الـ18 شهراً نحو 1.99 مليار جنيه.

وتمتلك الشركة القابضة للتشييد والتعمير نحو 72.251% من أسهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.  

مصر الجديدة مدينة غرناطة الأنشطة السياحية الشركة القابضة للتشييد والتعمير شركة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعت لإزالة الفوارق الاجتماعية.. مقتل فنانة برصاصة طائشة في حرب السودان

800 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد تدخل عاجل من الحكومة وعيار21 مفاجأة

مستمرة بجميع الفروع وأون لاين .. تعرف على أعلى عائد لشهادات البنك الأهلى .. خدمات

انخفاض مفاجئ فى أسعار الدواجن والبط الآن.. اعرف سعر الكيلو وصل كام

الزمالك هيقفل بعد أسبوعين.. رضا عبد العال يرد على تصريحات مرتضى منصور

2000 جنيه للجرام.. التموين: انخفاض أسعار الذهب محليا بعد قرار الإعفاء الجمركي

هيشجعوا الأهلي.. مفاجأة مدوية تقود الزمالك إلى كأس العالم للأندية 2025

فخر أفريقيا.. الأهلي الخامس عالميا.. وقفزة تاريخية لبيراميدز في تصنيف الأندية.. شاهد

ترشيحاتنا

تفاصيل إطلاق 40 رشقة صاروخية على مستوطنات غلاف غزة

الصحة: تفعيل بروتوكول متابعة الدرن في 116 مركز غسيل كلوي بـ 7 محافظات

33 شهيدا بينهم 6 أطفال.. القصف الإسرائيلي يتواصل لليوم الخامس على غزة

موجة استثنائية.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الأيام المقبلة والذروة في هذا الموعد

أبو مازن يصل نيويورك للمشاركة في إحياء الذكرى الـ75 لنكبة الشعب الفلسطيني

الطماطم تبدأ من 3 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة السبت 13 مايو 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يا فرحة ما تمت.. مطالب بإعادة جوهرة التاج البريطاني المسروقة بعد تتويج الملك تشارلز

كولر يكتب نهايتهم| 3 لاعبين يرحلون عن الأهلي.. ومفاجأة زملكاوية لنجم الفريق

صدمة.. نهاية مرعبة لصديقتين قررتا إجراء عملية شد وشفط بتركيا

مش صاحبك.. علامات تشير إلى أن صديقك في العمل هو عدوك

فيديو

مفاجأة في حالة الطقس.. انخفاض درجات الحرارة وتحذير من اضطراب الملاحة

وضع مخل.. كواليس القبض على مؤدي مهرجانات وفتاة بفيلا الشيخ زايد| فيديوجراف

زلزال يضرب الذهب وتراجع كبير في سعر الجرام.. شاهد

كرم ربك.. قصة سعودي يبحث عن أمه المصرية منذ 32 عاما|فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ