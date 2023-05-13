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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوة حول تأهيل الشباب لسوق العمل في شمال سيناء

ندوة حول تأهيل الشباب
ندوة حول تأهيل الشباب لسوق العمل

نفذ مركز إعلام العريش، شمال سيناء ، التابع للهيئة العامة للاستعلامات وبالتعاون مع منتدى التنميه المستدامة ظهر اليوم، ندوة  حول تأهيل الشباب لسوق العمل حاضر فيها هشام عبده يونس مدير إدارة العمالة الغير منتظمة بمديرية القوى العاملة بشمال سيناء،  وذلك بجمعية حماية البيئة بالعريش .

 

وحضر الندوة أعضاء منتدى التنمية المستدامة يتقدمهم المهندس عبد الله الحجاوى مقرر المنتدى ومجموعة من الشباب والمهنيين ومنظمات المجتمع المدنى .


وتحدث هشام عبده يونس مدير إدارة العمالة الغير منتظمة بالمحافظة ،  حول أهمية مواكبة المؤهل العلمي لسوق العمل ومدى تأهيل الشباب لسوق العمل 

كما تحدث عن العمالة الغير منتظمة ودور إدارة التشغيل وعملية تسجيل العمالة عن طريق الشركات والمميزات التى يحصل عليها المسجلين. 

وأشار إلى الدورات التدريبية التى تنظمها القوى العامله للراغبين ومكافأة المتميزين منهم.

 

مخلفات عصر الزيتون:


ومن جانبه سرد المهندس عبد الله الحجاوى ،  للشباب عدد من المشروعات يمكن البدء فيها منها كبس مخلفات عصر الزيتون،  والمساعدة فى تشغيل مزارع سمكيه قائمه وعمل مزارع سمكيه فى احواض صغيرة وخزانات المياه .

مؤكدا على تقديم مشروعات لجهات مانحه فى انتظار الموافقة على تمويلها وتوفير فرص عمل حقيقيه للشباب.
كما تم الرد على تساؤلات واستفسارات الحضور منها هل التسجيل فى أكثر من محافظة يلغى منحة العمالة الغير منتظمة، وكيف يمكن لصاحب مهنة التسجيل فى العمالة الغير منتظمة؟،ماهى الحرف التى يمكن تدريب شباب الخريجين  عليها حاليا فى القوى العامله؟، هل يمكن الاستعانة بمدربين متخصصين فى مهن أخرى جديده تناسب التطور الذى تشهده الدوله .، هل فى حالة وجود مزرعة سمكية بداخل  مزرعة زيتون تتأثر عند رش الزيتون بالمبيدات؟.


وأوصى الحضور بضرورة مواكبة الاحداث ، وعمل دورات تدريبية فى لحام الأكسجين تحت الماء .ضرورة قبول العمل فى وظائف بمحافظات أخرى، وعدم ضياع الوقت فى انتظار فرصة عمل بذات المحافظة.
وضرورة اكتساب الشباب الخبرات وتطوير الأداء التعليمى من أجل التاهيل لسوق العمل .

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