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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين تدعو الأمم المتحدة للتدخل العاجل لوقف المجازر الإسرائيلية

رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لوقف المجازر المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والضفة الغربية، وتفعيل القوانين الدولية الخاصة بمقاطعة إسرائيل، وعدم السماح للجناة بالإفلات من العقاب.

وأضاف اشتية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس صباح اليوم السبت، وأدت إلى استشهاد شابين، هي امتداد للجرائم المرتكبة ضد أبناء الشعب الفلسيطيني في قطاع غزة.

وشدد على أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي هي إمعان في سياسات القتل، والتدمير، والتهجير، التي مارستها العصابات الصهيونية بحق أبناء الشعب الفلسطيني خلال النكبة عام 1948، والتي سيتم إحياء ذكراها الـ75 بعد غد الإثنين الخامس عشر من  مايو.

وأكد اشتية أن جرائم الاحتلال، لن تثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة نضاله لبلوغ أهدافه، بالحرية والاستقلال وإقامة دولته بعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين.

ودعا إلى وحدة الموقف بين جميع فصائل العمل الوطني، وعدم السماح بانفراد إسرائيل بأحدها.

وتقدم اشتية من ذوي الشهداء في قطاع غزة ومخيم بلاطة، بأحر العزاء وصادق مشاعر المواساة، سائلا المولى عز وجل، أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الأمم المتحدة المجازر الإسرائيلية الشعب الفلسطيني قطاع غزة والضفة الغربية إسرائيل

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