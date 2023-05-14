دعاء الخروج من المنزل كل يوم للعمل .. ردده صباحا يحفظك ويحيمك

نشرت دار الإفتاء المصرية دعاءً مأثوراً عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لم يترك قوله قط طالما كان خارجاً من منزله، وهو دعاء فيه تفويض للمولى عز وجل.

دعاء الخروج من المنزل كل يوم للعمل

وأضافت دار الإفتاء، فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية فيسبوك، أنه ينبغى على المسلم أن يردد عند خروجه دعاء الخروج من المنزل فهو كفاية الله تعالى له من كل شر وسوء وتوفيقاً منه سبحانه فضلاً عن الاجر والثواب المرتجى من قوله فقد ورد عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ: «بِسْمِ اللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نَزِلَّ، أَوْ نَضِلَّ، أَوْ نَظْلِمَ، أَوْ نُظْلَمَ، أَوْ نَجْهَلَ، أَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا».

ومن فضل ذلك الدعاء الذى يستهين به البعض متناسياً وساهياً عنه أنه سبب لابتعاد الشيطان والتوفيق الإلهى، كما يكون للإنسان حاميا وحافظاً للمسلم من الوقوع في الضلال والجهل والظلم فى حق الآخرين، وواقياً من وقوع أى منها فى حقه، وهو دعاء مأثور عن رسول الله عند الخروج من المنزل لا تتركه.

دعاء الخروج من المنزل

اللهم يسِّر لي ما خرجتُ لأجله وبارك لي في وقتي.

اللهم هوِّن عليَّ كلّ عسير قادم سيواجهني اليوم.

يا ربُّ اجعل رضاك عليَّ قائم وأبعد عني كلَّ همٍّ.

يا رب أبعد عني الشر والحسد.

اللهم ردَّ كيد الحاقدين عليهم، واحمني وعائلتي من كيدهم ويسِّر لي طريق الصواب.

يا رب أبعد عنِّي كلَّ طريق موحش.

اللهمَّ كن معي في كلِّ لحظة أحتاج فيها دلالة منك، وثبِّت الإيمان في قلبي.

يا رب هوِّن عليَّ كلَّ مصاعبي.

اللهم أبعد عني وحشة الطرقات.

اللهم كما أخرجتني من هذا المنزل أعدني إليه سالمًا.

اللهم احرسني بعينك التي تنام. يا ربُّ اجعل كلَّ الطرقات مهما اختلفت تؤدي إليك. اللهم اجعلني أرى توفيقك وتيسيرك لي في كلِّ خطوة.

إذا خرج المسلم من بيته ودخل بلدة أخرى يقول: (اللهم رب السموات السبع وما أظللن، ورب الأرضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين، أسألك خير هذه القرية، وخير أهلها، وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها، وشر أهلها، وشر ما فيها).

دعاء الخروج من المنزل في السنة النبوية

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بسمِ اللَّه، توَكلتُ علَى اللَّهِ ، اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بِك أن أضلَّ أو أُضَلَّ ، أو أزلَّ أو أُزَلَّ ، أو أظلِمَ أو أُظلَمَ ، أو أجهلَ أو يُجهَلَ عليَّ".

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خرج الرجلُ من بيتِه فقال : بسمِ اللهِ ، توكَّلتُ على اللهِ ، لا حولَ ولا قُوَّةَ إلا باللهِ ، فيقالُ له : حسبُكَ ، قد هُدِيتَ وكُفيتَ ووُقِيتَ . فيتنحَّى له الشيطانُ ، فيقول له شيطانٌ آخرُ : كيف لك برجلٍ قد هُدِيَ وكُفِيَ ووُقِيَ"

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تحصَّنتُ بالذي لا إلهَ إلَّا هو إلهي وإلهُ كلِّ شيءٍ واعتصمتُ بربِّي وبربِّ كلِّ شيءٍ وتوكلتُ على الحيِّ الذي لا يموتُ واستدفعتُ الشرَّ بلا حولَ ولا قوةَ إلَّا باللهِ ، حسبيَ اللهُ ونعمَ الوكيلُ"

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن قال إذا خرَجَ من بَيتِه: بسمِ اللهِ توَكَّلْتُ على اللهِ، ولا حَولَ ولا قوةَ إلَّا باللهِ، يُقالُ له: هُديتَ وكُفيتَ ووُقيتَ، وتَنَحَّى عنه الشيطانُ"

إذا خرج المسلم من بيته قاصداً سفراً؛ ثمّ نزل منزلاً ليستريح؛ ففي الحديث الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنّه قال: (إِذَا نَزَلَ أَحَدُكُمْ مَنْزِلًا، فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِن شَرِّ ما خَلَقَ، فإنَّه لا يَضُرُّهُ شيءٌ حتَّى يَرْتَحِلَ منه)

دعاء تحصين النفس في الخروج من المنزل

بسمِ الله، آمنتُ بالله، واعتصمتُ بالله، توكلتُ على الله، ولا حولَ ولا قوَّةَ إلا بالله.

اللهمَّ إني أسألك خيرَ المولج وخيرَ المخرَج، بسمِ الله ولجنا وبسمِ الله خرجنا، وعلى الله ربِّنا توكَّلنا، ثم ليُسلِّمْ على أهلِه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير.

أَعوذ باللهِ العَظيـم وبوجهِـهِ الكَرِيـم وَسُلطـانه القديـم من الشيطانِ الرجـيم، بِسـمِ الله، وَالصلاةُ وَالسلامُ عَلى رَسولِ الله، اللهُـم افتح لي أَبوابَ رَحمَتـِك.

الحمد لله الذي كفاني وآواني، والحمد لله الذي أطعمني وسقاني، والحمد لله الذي مَن علي، أسألك يا الله أن تجيرني من النار.

اللهم إني تارك بيتي قاصدًا رزقك، وارزقني خير الرزق، يا رب العالمين، لا إله إلا أنت القدير العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، برحمتك استغيث، اللهم إني أعوذ بك من مهالك الدنيا وشرها، فاقدر الخير لي يا رب العالمين، إنك على ما تشاء قدير، وحسبي الله ونعم الوكيل.