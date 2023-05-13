أوكرانيا تعلن عن محادثات ثنائية بين زيلينسكي ونظيره الإيطالي

أعلن رئيس أركان الحرب الأوكراني أندريه يرماك اليوم السبت، عن محادثات ثنائية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا حول أزمة الحرب الروسية في الأراضي الاوكرانية وأهمية انتصار أوكرانيا فيها اليوم السبت.

قال رئيس الأركان أندريه يرماك عبر قناته على تليجرام إن أوكرانيا تنتظر الدعم من إيطاليا خلال محادثات ثنائية بين الرئيس الأوكراني ونظيره الإيطالي لبحث الأزمة الأوكرانية.



ووصل زيلينسكي إلى إيطاليا ،اليوم السبت، للقاء ماتاريلا ورئيس الوزراء الإيطالي جيورجيا ميلوني في روما.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأوكراني بالبابا فرانسيس في الفاتيكان.

كما نشر زيلينسكي على قناته على تليجرام عن لقاءه مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني والبابا فرانسيس.