قبل زفافها بشهرين.. فتاة تتخلص من حياتها شنقًا في البحيرة

أقبلت فتاة على التخلص من حياتها شنقا في غرفتها داخل منزل أسرتها قبل زفافها بشهرين في محافظة البحيرة.

تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة حوش عيسى، باستقبال جثة «منار .غ» 20 سنة وانتقل ضباط مباحث مركز حوش عبسى وتبين إنهاء الفتاة حياتها شنقًا داخل غرفتها، قبل زفافها بشهرين، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى حوش عيسى المركزي ووضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وقررت النيابة انتداب الطب الشرعي لبحث أسباب الوفاة، والتصريح بدفن الجثمان عقب انتهاء الطب الشرعي في عمله، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.