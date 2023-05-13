بالصور.. نشوب حريق داخل مول بقرية مولين بالبحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة اليوم السبت، من السيطرة على حريق نشب داخل مولين بقرية التحرير جناكليس التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، دون وقوع أي إصابات بشرية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابها وملابساتها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد نشوب حريق داخل مولين ملاصقين لبعض بقرية التحرير التابعة لمركز أبو المطامير، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة أبو المطامير وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ.

نشوب حريق بالبحيرة

نشوب حريق بالبحيرة

نشوب حريق بالبحيرة

وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق داخل مول هايبر ناجي ومول النجار، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده واخماده، دون وقوع أي إصابات بشرية، وتم فرض كردون أمنى حول محيط المكان وفصل كافة المرافق.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن سبب اندلاع الحريق حدوث ماس كهربائي، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على اسبابها وملابساتها.