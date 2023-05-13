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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صوامع وشون البحيرة تستقبل 145 ألف طن قمح

قمح البحيرة
قمح البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أنه قد تم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لانتظام موسم حصاد وتوريد القمح بالمحافظة والذي إنطلق إعتباراً من ٨ إبريل المنقضي وحتى نهاية أغسطس ٢٠٢٣ ، مشيرةً إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام تبلغ ٣٣٥٨٣٠  فدان ، وأن إجمالي عدد الشون والصوامع الجاهزة لاستلام القمح ٣٩ شونة وصومعة ومركز تجميع بنطاق المحافظة بطاقة استيعابية تتجاوز ٦٢٧ ألف طن ، وأنها كافية لاستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام .

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وأشارت نائب محافظ البحيرة، إلى أن محافظة البحيرة تعد من المحافظات الواعدة زراعياً وحققت مراكز متقدمة على مستوى محافظات الجمهورية فى نسب التوريد العام الماضي ، لافتةً إلى أنه تم توريد ١٤٥ ألف طن قمح محلي لشون وصوامع المحافظة.

وشددت على المراجعة الدورية لكافة التجهيزات المتعلقة بعملية التوريد خاصة أعمال التطهير والتبخير وتجهيز المشمعات والعروق الخشبية والأجولة الخاصة بالتعبئة وتسليميها للمزارعين حيث تمت أعمال المعاينة من مديريتي التموين والزراعة والرقابة على الصادرات ومباحث التموين والمطاحن مواقع إستلام وتخزين محصول القمح، للوقوف على مدى سلامة الإجراءات المطابقة لشروط التخزين الجيد، والتأكد من إعتماد الموازين الخاصة بجميع المواقع ، حيث تبدأ أعمال لجان استلام القمح بالشون والصوامع من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشر مساءاً في الشون والصوامع المجهزة بالإنارة.

يذكر أن القرار الوزاري قد حدد سعر  القمح المحلي المورد نسبة نقاء ٢٣.٥ سعرة ١٥٠٠ جنيه للأردب، ودرجة نقاء ٢٣ سعرة ١٤٧٥ للأردب، ودرجة نقاء ٢٢.٥ سعرة ١٤٥٠ للأردب، على أن يكون التوريد لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع، والشركة العامة للصوامع، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري.

 

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