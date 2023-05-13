اللغز القاتل بالبحيرة| فتاة تتخلص من حياتها قبل الزفاف.. والمفاجأة شقيقتها فعلتها من قبل .. ما السبب ؟

واقعة مؤسفة شهدتها محافظة البحيرة مركز حوش عيسى، إذ أقبلت فتاة على التخلص من حياتها شنقا في غرفتها داخل منزل أسرتها قبل زفافها بشهرين.

أصيب الجيران و أهالى القرية حالة من الصدمة بسبب إقتراب موعد زفاف الفتاة و قال الجيران إن حفل زفاها بعد شهرين و إنها كانت تعمل على تجهيز مستلزمات الفرح.

و أضاف الجيران أن شقيقة العروسة أيضاً تخلصت من حياتها قبل موعد زفافها بعدت شهور ، و هو ما جعل الأهالى يتسألون ما اللغز وراء إرتكابهم هذا التصرف .

حيث تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة حوش عيسى، باستقبال جثة «منار .غ» 20 سنة وانتقل ضباط مباحث المركز وتبين إنهاء الفتاة حياتها شنقًا داخل غرفتها، وذلك قبل زفافها بشهرين، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى حوش عيسى المركزي ووضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وقررت النيابة انتداب الطب الشرعي لبحث أسباب الوفاة، والتصريح بدفن الجثمان عقب انتهاء الطب الشرعي في عمله، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.