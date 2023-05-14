عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

«لما طلعت روحي».. عرض مسرحي لفرقة النور للمكفوفين بثقافة أسيوط

قصر ثقافة أسيوط
قصر ثقافة أسيوط

شهد مسرح قصر ثقافة أسيوط، أمس الجمعة، العرض المسرحي "لما طلعت روحي" لفرقة قصر ثقافة أسيوط "النور للمكفوفين"، والذي يقام يوميا على مسرح القصر حتى  ٢٠ مايو الحالي، ضمن فعاليات العروض المسرحية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

 

قصة العرض المسرحي

 

تدور أحداث العرض حول إنسان طلعت روحه وبدأ يسكن جسده أرواح أخرى تتفاعل على حسب ما تفعله في الحياة والموت هو الحقيقة الوحيدة، بينما تأتي زوجته وتوضح له أنه لابد أن يكون نفسه وشخصيته فقط دون أن يتخبط أو يرتبط بأرواح أخرى.

العرض المسرحي 

العرض المسرحي تأليف مصطفى حمدي، أشعار محمد أبو زيد، ديكور وملابس حمدي قطب، تصميم إضاءة مايكل يعقوب، استعراضات إسلام مصطفى، ألحان عبد الباري عبد العزيز، مخرج منفذ جرجس سيدهم، إخراج محمود عيد، وبطولة مجموعة من مبدعي شباب المسرح.

جانب من الحضور 

جاء العرض بحضور ضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، والمخرج خالد أبو ضيف، ومن إنتاج الإدارة العامة للتمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، ويأتي في إطار دعم مواهب ذوي الهمم، وضمن فعاليات وأنشطة المسرح التي تشهدها مسارح قصور الثقافة خلال الفترة الأخيرة بمواقعها بالمحافظات إيمانا بدور المسرح في تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع.

أسيوط قصر ثقافة اسيوط العروض المسرحية قصور الثقافة المخرج هشام عطوة مسارح قصور الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحركات عنيفة في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

مدرب صن دوانز يثير غضب جماهير الأهلي قبل مواجهة الوداد

تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب WhatsApp .. تفاصيل

تعليق مثير لـ خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام الإسماعيلي

الخصم المحتمل بدون لاعبين.. بشرى لـ الأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

خلال ساعات | إعلامى : قرارات من وزارة الرياضة بشأن نادي الزمالك

اللغز القاتل بالبحيرة| فتاة تتخلص من حياتها قبل الزفاف.. والمفاجأة شقيقتها فعلتها من قبل .. ما السبب ؟

بعد الخسارة من الإسماعيلي.. ميدو يتعهد برحيل هؤلاء اللاعبين من الزمالك

موضوعات متعلقة

في ذكرى ميلاده.. أبرز أعمال الكاتب الإنجليزي بروس تشاتوين

العريش تستقبل الملتقى الثقافي الحادي عشر من البرنامج الرئاسي«أهل مصر».. الأحد

«بونابرت يطل على أبو الهول».. أشهر لوحات الرسام الفرنسي جان ليون جيروم

في ذكرى ميلاد رائد الواقعية| صلاح أبو سيف يوثّق الفيلم المصري في تاريخ السينما العالمية

رابطة الكتاب الأردنيين تحيي الذكرى الخامسة والعشرين للشاعر إلياس جريس

في ذكراه.. مصطفى صادق الرافعي| معجزة الأدب العربي

ناهض الحرب ودعا للسلام.. 10 مايو ذكرى ميلاد الكاتب فريتس فون أونرو

الإيسيسكو تعقد دورة تدريبية لمدرسي اللغة العربية بجمهورية القمر المتحدة

ترشيحاتنا

بعد الإفراج عنه.. عمران خان يدعو لتظاهرات جديدة في باكستان

بعد الخسارة من الإسماعيلي.. ميدو يتعهد برحيل هؤلاء اللاعبين من الزمالك

ماذا يقال للحاج عند سفره؟ عبارات توديع ضيوف الرحمن

الرئيس الأوكراني يعلن وصوله إلى العاصمة الألمانية برلين

رئيس لجنة العفو الأسبق: يجب انتهاء الحوار الوطني قبل 2024

حل سياسي وعودة آمنة.. الخارجية السعودية تستعرض مع المبعوث الأممي الملف السوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حط إيده على رجلي.. فتاة تشوه وجه متحرش في ميكروباص

بيع عجل بسعر خيالي في الصعيد.. ماذا يأكل؟

«لما طلعت روحي».. عرض مسرحي لفرقة النور للمكفوفين بثقافة أسيوط

رسوماته أظهرت الحركة التكعيبية بوضوح.. ذكرى ميلاد الفنان الفرنسي جورج براك|صور

فيديو

حرب تغريدات| خبير عربي ينتقد عالم الزلازل الهولندي.. والأخير يرد.. فيديوجراف

كيف يشارك الزمالك في كأس العالم للأندية 2025 |تغطية خاصة

لضبط الأسعار وعدم تحركها.. مقترح بغلق محال الجزارة أسبوعين |تغطية خاصة

الإجراءات المقترحة .. الحوار الوطني يفتح ملف الوصاية على المال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ