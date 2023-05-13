خلال يومين .. بايدن يعلق على أزمة رفع سقف الديون الأمريكية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن ،اليوم السبت، إن المحادثات مع الكونجرس بشأن رفع سقف ديون الحكومة تسير في تقدم وسيتبين المزيد من التقدم اليومين المقبلين.

وأضاف بايدن للصحفيين في قاعدة أندروز المشتركة أن المحادثات مع الكونجرس تسير على نحو جيد بشأن رفع سقف ديون الحكومة الأمريكية، والنتائج ستتبين خلال اليومين المقبلين، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

ومن المتوقع أن يلتقي بايدن مع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفين مكارثي وزعماء آخرين في الكونجرس مطلع الأسبوع المقبل لاستئناف المفاوضات.

وألغى القادة اجتماعا كان مقررا أمس يوم الجمعة للسماح للموظفين بمواصلة المناقشات.

وأفادت وكالة رويترز، أن مساعدي بايدن ومكارثي بدأوا مناقشة سبل الحد من الإنفاق الفيدرالي مع محادثات بشأن رفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار لتجنب حدوث زحف كارثي للتخلف عن السداد.

كما قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها على مشارف الإفلاس وقد ينفد المال منها بحلول الأول من شهر يونيو المقبل، ما لم يرفع المشرعون سقف ديون البلاد.