موجها اتهاما صريحا لـ ترامب .. بايدن: انتخابات 2024 لن تكون سهلة

استدعى الرئيس الأمريكي جو بايدن أحداث يوم 6 يناير في خطابه الافتتاحي لطلاب جامعة هوارد اليوم السبت، مشيرا الى ما اسماه بـ “الجهود غير الأخلاقية للتشبث بالسلطة” في اتهام واضح للرئيس السابق دونالد ترامب في محاولته لإلغاء الانتخابات.

وخلال خطابه أشار بايدن الى نائب الرئيس كامالا هاريس، وهي خريجة هوارد، وتحدث عن تعيينه كيتانجي براون جاكسون، وكلاهما أول امرأتين تشغلان مناصبهما.

وقال بايدن بعد أسابيع من إعلانه عن حملته الانتخابية في الثمانين من عمره: “بالمناسبة، إنها أكثر إشراقًا من البقية”.

وعاد بايدن إلى موضوعات “روح الأمة” أثناء حديثه إلى الطلاب في جامعة HBCU ، وانضم إليه نائب مؤيده السياسي القوي جيمس سي كليبيرن (ديمقراطي).

وقال للطلاب الخريجين: “أراكم تقودون، وأنا لا أبالغ مرة أخرى - سوف تقودون ذلك”.

واضاف “مرة أخرى، لنكن واضحين، بالنسبة لأولئك الذين لا يرون ، لا يريدون هذه الميزة، هناك من يشيطن الناس ويضعونهم ضد بعضهم البعض، وهناك من سيفعل أي شيء، بل كل شيء، مهما كان يائسًا أو غير أخلاقي، للتمسك بالسلطة”.

وتابع بايدن في كلمته قائلا “لن تكون هذه معركة سهلة أبدًا، لكني أعرف هذا: أقدم القوى الشريرة ، يعتقدون أنها ستحدد مستقبل أمريكا. لكنهم مخطئون. سوف نحدد مستقبل أمريكا. سوف تحدد مستقبل أمريكا”

وتحدث في الوقت الذي يواصل فيه المستشار الخاص جاك سميث التحقيق في جهود قلب الانتخابات ، بينما تظهر استطلاعات الرأي وجود فجوة ضيقة بين بايدن وترامب