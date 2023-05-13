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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ظاهرة جوية وحيدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد ودرجات الحرارة المتوقعة

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأحد، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية، قال خبراء هيئة الأرصاد الجوية تتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط، توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى


القاهرة 30 18
العاصمة الإدارية 30 18
6 أكتوبر 30 18
بنهــــا 30 19
دمنهور 28 18
وادي النطرون 29 17
كفر الشيخ 29 19
المنصورة 29 18
الزقازيق 30 18
شبين الكوم 30 18
طنطا 29 18
دمياط 24 18
بورسعيد 24 18
الإسماعيلية 30 18
السويس 29 19
العريش 24 17
رفح 24 16
رأس سدر 34 20
نخل 29 13
كاترين 30 10
الطور 33 20
طابا 31 18
شرم الشيخ 33 22
الإسكندرية 24 17
العلمين الجديدة 23 17
مطروح 23 17
السلوم 26 16
سيوة 30 17
رأس غارب 31 21
الغردقة 33 21
سفاجا 33 20
مرسى علم 33 21
شلاتين 32 22
حلايب 30 20
أبو رماد 32 21
رأس حدربة 31 20
الفيوم 31 19
بني سويف 31 18
المنيا 32 18
أسيوط 32 19
سوهاج 35 20
قنا 37 21
الأقصر 37 21
أسوان 38 22
الوادي الجديد 34 19
أبوسمبل 36 22
 

هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد طقس الأحد درجات الحرارة

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