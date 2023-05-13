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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القائم بأعمال سفارة تركيا : مصر قدمت جهودًا كثيرة لتيسير انتخاباتنا

السفير صالح موتلو
السفير صالح موتلو

قال السفير صالح موتلو، القائم بأعمال سفارة تركيا بالقاهرة، إن مصر قدمت الكثير من الجهود لتيسير العملية الانتخابية التركية.

موضحًا أنه تم تيسير جميع الإجراءات الأمنية بشكل فعّال حول السفارة والقنصلية لإتمام العملية الانتخابية في أجواء آمنة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هناك الملايين من الأتراك يعيشون الآن في ملاجئ مؤقتة.

وأضاف «موتلو»، خلال حواره على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن السفارة التركية في القاهرة وكذلك القنصلية شهدتا إقبالًا كبيرًا من قِبل الناخبين الأتراك الراغبين في التصويت، وساعات قليلة تفصل المواطنين الأتراك في الداخل التركي عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نسختها الـ28.

وأوضح القائم بأعمال السفير التركي بالقاهرة، إلى أن الانتخابات في الداخل التركي شهدت تحديات كثيرة سوف تستطيع الدولة التركية تجاوزها، إذ وفّر المجلس الانتخابي الدعم الإداري في المناطق المتأثرة بالزلزال لتيسير العملية الانتخابية وتقديم الدعم الكافي للمواطنين الأتراك.

وأشار السفير التركي إلى أن  هناك أكثر من 11 منطقة تأثرت بشدة من الزلزال وما يزيد على 300 ألف مبنى دمر و600 ألف آخر تأثر، «الكثير من المواطنين تركوا منازلهم والملايين أصبحوا بلا منازل، إذ إن هناك نحو 3 ملايين شخص في الخلاء.. وهذا أكبر تحد يواجه الانتخابات الحالية».

الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الرئاسية والبرلمانية السفارة التركية القائم بأعمال القاهرة الإخبارية

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