لميس الحديدي: مصر وضعت التزامات على الجانبي الأسرائيلى والفلسطينى لوقف إطلاق النار

قالت الاعلامية لميس الحديدي أنه بعد خمسة أيام من الاعتداءات الاسرائيلية على غزة والقصف المتبادل نجحت مصر في التوسط لهدنة بين الطرفين يبدأ سريانها الساعة العاشرة مساء.

وأكدت لميس الحديدى عبر برنامجها "كلمة أخيرة " الذي تقدمه على شاشة ON:" المفاوضات كانت شاقة لكن مصر نجحت ووضعت إلتزامات على كل الاطراف.

الموقف الاسرائيلي المتعنت

وأكملت:" أن مصر بذلت جهود قوية للوصول إلى الهدنة رغم الموقف الاسرائيلي المتعنت ووسط رغبة الفصائل في القصاص لاغتيال قياداتها.



وأوضحت أن مصر تعمل على التوصل لهدنة ووقف إطلاق النار منذ بداية العدوان.