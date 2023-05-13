عكاشة عن اتفاق إسرائيل وفلسطين: هدنة مصرية نجحت وسط أجواء شائكة

أشاد العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، بالجهود المصرية الحثيثة في الوصول لاتفاق بين قطاع غزة وإسرائيل قائلاً: " وصلنا لنقطة نجاح مصرية متميزة حيث أنه نجاح الساطة المصرية يعد نجاح كبير في موقف شائك شديد التعقيد والجانب الاسرائيلي كان يريد الوصول لاقصى مدى في عملياته وأن تكون مساحات الحرب المفتوحه".



وتابع خالد عكاشة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON :" مصر نجحت في تقديم كعادتها رجة من الحماية وعناصره بموافقة الطرفين ووفرت سياج من الحماية لكل البلدات الفلسطيني.

الجانب الإسرائيلي

وتوقع إلتزام الجانب الاسرائيلي بعد خرق الاتفاق قائلاً:" أظن ان الجانب الاسرائيلي سيكون حريصا ليظهر أنه متوافق مع هذه البنود بعد مارثون تفاوضي قادته مصر بنجاح ورصانة وتمكنت من إنتزاع الاتفاق بعدما ظن الجميع حتى ظهيرة اليوم أنه إتفاق صعب المنال.



وشدد أن مصر لن تسمح بإجهاض هذا الجهد وجهد مصر متميز ولن تسمح بالمساس به وأنه قد يكون بوابة للدخول في مفاوضات حقيقية ضمن المسارات السياسية لعملية السلام الفترة القادمة.

وأكمل: مصر أرادت اتفاقية تحمي أرواح الفلسطينيين، والوصول إلى هدنة يدل على أن الهدف المصري تحقق أخيرا.