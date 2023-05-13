خيري رمضان : الأهلي بطل مشرَّف الكرة المصرية ويضع أقدامه بنهائي أفريقيا

علق الإعلامي خيري رمضان، على فوز النادي الأهلي بثلاثية نظيفة على الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، قائلا: "الأهلي بطل ومشرف الكرة المصرية ويضع أقدامه في النهائي وأداء الأهلي كان رائع لكن الأهلي يواجه مشكلة الآن يجب تذليلها".

وأضاف الإعلامي خيري رمضان، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أنه من المفترض تكون مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا في 11 يونيو المقبل وبالتالي ستحدث أزمة لأن بعد هذه المباراة ستقام يوم 13 أو 14 يونيو مباراة منتخب مصر أمام غينيا.

وتابع: "منتخب مصر سيواجه نظيره الغيني في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، إزاي يبقى فاضل يومين على ماتش المنتخب والأهلي يكون قبلها بيستعد للنهائي، وهيلعبوا ازاي والأهلي ميقدرش يضحي بلاعبيه زي ما حصل خلال كاس العالم للأندية".