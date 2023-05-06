خيري رمضان: بيراميدز حافظ على سمعة الكرة المصرية بالمشاركة في مباراة السوبر

علق الاعلامي خيري رمضان، على فوز الأهلي بمباراة السوبر أمام بيراميدز، قائلا: "المباراة كانت قوية والفوز لم يكن سهل وبيراميدز حافظ على سمعة الكرة المصرية وقدم نموذج مشرف للكرة المصرية، والأهلي لعب كويس ويراميدز ينقصه أشياء لا أعرفها".

وأضاف خيري رمضان، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن بيراميدز فريق قوي جدا وعندهم لاعبين حلوين قوي، مؤكدا أن بيراميدز لم يظلم تحكيميا خلال مباراة السوبر كما حاول بالإيحاء مدرب بيراميدز بعد المباراة خلال المؤتمر الصحفي، معقبا: "هو اتغلب 3 مرات ورا بعض وشوف الأخطاء عندك".

وتابع: "علاقة اللاعبين ببعضهم كلهم رائعة ولنا موقف إصابة محمود متولي، وبالنسبة للزمالك حر في انسحابه ومجلس الإدارة يتحمل المسئولية ولكن فكرة أنك تفرغ قناة الزمالك طول الوقت للهجوم على فريق آخر ايه علاقته بكرة القدم وبصوا على شغلكم فقط الكرة لعبة للتسلية وبلاش فتن".