رد حاسم من النادي الأهلي على اتجاه الزمالك لتقديم شكوى للفيفا

علق خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، على اتجاه نادي الزمالك لتقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن قرارات لجنة الانضباط .

وقال خالد مرتجي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كل من يريد تقديم شكوى للاتحاد الدولي فليتقدم، مضيفا:" إحنا مش بنعمل حاجة غلط ".

وأضاف :" الفيفا لن تنظر لهذا الأمر لأنه شأن داخلي خاص بمصر ".



وتابع خالد مرتجي :" النادي الأهلي يحترم القانون واللوائح، ونحن سندافع عن حقوقنا ولاعبينا ونحن نتعامل بالحجة وليس بالكلام ".