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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني : الحوار الوطني يساهم في إزالة العقبات بالمجتمع شرط تقديم مقترحات جادة

النائب علاء عصام
النائب علاء عصام

قال النائب علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بـ الحوار الوطني، إن للمحليات دورا كبيرا في الحياة التنفيذية والسياسية بمصر".

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وأضاف عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "المحليات أساس تنمية الحياة السياسية"، لافتا: "استمرار الحوار الوطني يدل على إكماله والرد على الشائعات".

وأشار النائب علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني،: "الدولة المصرية تحافظ على الدعم إيمانا بالدور الاجتماعي لها تجاه المواطنين"، موضحا: "الحوار الوطني يساهم في إزالة العقبات داخل المجتمع بشرط تقديم مقترحات جادة".

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