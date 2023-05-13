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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يكشف آخر تطورات المحادثات مع الكونجرس بشأن سقف الدين

أرشيفية
أرشيفية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن السبت، إن المحادثات تمضي قدما مع الكونجرس فيما يتعلق برفع سقف الديون الحكومية في الولايات المتحدة، مضيفًا أن المزيد سيُعرف عن التقدم المُحرز في اليومين المقبلين.

وقال بايدن للصحفيين في قاعدة آندروز المشتركة: "أعتقد أنهم يمضون قدمًا، لكن من الصعب الجزم، لم نصل بعد إلى لب الأزمة"، وتابع قائلاً: "سنعرف المزيد في اليومين المقبلين".

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ومن المقرر أن يلتقي بايدن مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي وقادة آخرين في الكونجرس خلال أيام لاستئناف المفاوضات.

وفي وقت سابق، أُلغي اجتماع كان مقررًا يوم الجمعة للسماح بمواصلة المناقشات.

وذكرت وكالة "رويترز" أن مساعدي بايدن ومكارثي بدؤوا مناقشة سبل الحد من الإنفاق الاتحادي في الوقت الذي تجري فيه محادثات فيما يتعلق برفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار لتجنب التخلف عن السداد.

وتقول وزارة الخزانة إن خزائنها قد تنفد بحلول الأول من يونيو ما لم يرفع المشرعون سقف الديون.

 

 

 

 

 

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