هيئة الأنفاق: نسلم سيمنز 40 كيلومتر فلنكات شهريا لتنفيذ القطار الكهربائي السريع

قال اللواء شريف ليل، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، إنه سيتم تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع على ثلاث مراحل بإجمالي أطوال تبلغ 2000 كيلو متر.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن 675 كيلومتر طول مسار القطار الكهربائي السريع.

واستطرد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق أن المحطة المركزية للعاصمة الإدارية تبادلية مع القطار الكهربائي الخفيف، موضحا أن القطار الكهربائي السريع يبلغ طوله 675 كيلو مترا ويشتمل على 23 محطة.

وكشف اللواء شريف ليل أن شبكة المواصلات في مصر يجب تطويرها بكافة أشكالها، موضحا أن منظومة النقل في مصر هي الجاذبة للاستثمار، كما أن المستثمرون يبحثون عن شبكة الطرق أولا من أجل نقل بضائعهم.

وتابع رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق: «نحاول ضغط زمن تنفيذ المشروعات لمواكبة التطور في العالم»، متابعا أن مصر تعاقدت مع أفضل شركات في العالم في مجالات النقل ونظم الاتصالات.

وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق إلى أن وزارة النقل تعاقدت مع أفضل الشركات المصرية التي تمتلك خبرات في هذه المجالات، موضحا أن لدينا أكثر من 25 شركة مصرية تعمل في المشروعات غير الشركات التي تعمل من الباطن.

وذكر شريف ليل أن شركات المقاولات المصرية أصبحت تنفذ المشروعات التي تنفذها الشركات الأجنبية بنفس الدقة، مضيفا: “تم إنشاء مصنع جديد للفلنكات في مصر ولم نعد بحاجة للاستيراد”.

وشدد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق على أنه تم التعاقد مع 5 مصانع جديدة من أجل تصنيع الفلنكات، متابعا : «كل شهر أسلم شركة سيمنز الألمانية 40 كيلو متر ليبدأوا العمل».