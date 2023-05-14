عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هيئة الأنفاق: نسلم سيمنز 40 كيلومتر فلنكات شهريا لتنفيذ القطار الكهربائي السريع

صدى البلد

قال اللواء شريف ليل، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، إنه سيتم تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع على ثلاث مراحل بإجمالي أطوال تبلغ 2000 كيلو متر.

 

وزير النقل: تأهيل 3 شركات تداول حاويات للطرح في البورصة

وزير النقل: بدء التشغيل التجريبي لمونوريل العاصمة الإدارية أكتوبر المقبل

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن 675 كيلومتر طول مسار القطار الكهربائي السريع.

 

واستطرد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق أن المحطة المركزية للعاصمة الإدارية تبادلية مع القطار الكهربائي الخفيف، موضحا أن القطار الكهربائي السريع يبلغ طوله 675 كيلو مترا ويشتمل على 23 محطة.

 

وكشف اللواء شريف ليل أن شبكة المواصلات في مصر يجب تطويرها بكافة أشكالها، موضحا أن منظومة النقل في مصر هي الجاذبة للاستثمار، كما أن المستثمرون يبحثون عن شبكة الطرق أولا من أجل نقل بضائعهم.

 

وتابع رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق: «نحاول ضغط زمن تنفيذ المشروعات لمواكبة التطور في العالم»، متابعا أن مصر تعاقدت مع أفضل شركات في العالم في مجالات النقل ونظم الاتصالات.

 

وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق إلى أن وزارة النقل تعاقدت مع أفضل الشركات المصرية التي تمتلك خبرات في هذه المجالات، موضحا أن لدينا أكثر من 25 شركة مصرية تعمل في المشروعات غير الشركات التي تعمل من الباطن.

 

وذكر شريف ليل أن شركات المقاولات المصرية أصبحت تنفذ المشروعات التي تنفذها الشركات الأجنبية بنفس الدقة، مضيفا: “تم إنشاء مصنع جديد للفلنكات في مصر ولم نعد بحاجة للاستيراد”.

 

وشدد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق على أنه تم التعاقد مع 5 مصانع جديدة من أجل تصنيع الفلنكات، متابعا : «كل شهر أسلم شركة سيمنز الألمانية 40 كيلو متر ليبدأوا العمل».

الأنفاق السكك الحديد الفلنكات مصر اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحركات عنيفة في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

مدرب صن دوانز يثير غضب جماهير الأهلي قبل مواجهة الوداد

تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب WhatsApp .. تفاصيل

تعليق مثير لـ خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام الإسماعيلي

الخصم المحتمل بدون لاعبين.. بشرى لـ الأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

بعد الخسارة من الإسماعيلي.. ميدو يتعهد برحيل هؤلاء اللاعبين من الزمالك

اللغز القاتل بالبحيرة| فتاة تتخلص من حياتها قبل الزفاف.. والمفاجأة شقيقتها فعلتها من قبل .. ما السبب ؟

خلال ساعات | إعلامى : قرارات من وزارة الرياضة بشأن نادي الزمالك

ترشيحاتنا

فوائد البنوك حلال أم حرام؟.. علي جمعة يحسم الجدل

الأسعار الجديدة لـ فورد فوكاس فيس ليفت في مصر .. صور

مجلس أمناء الحوار الوطني يتطلع لمواصلة إصدار المزيد من قرارات العفو الرئاسي

الأب بطرس دانيال وحمزة العيلي.. زيارة مفاجئة من نجوم الفن لبطل مسلسل أرابيسك

طبيب رونالدو عالجها.. شيرين تعود من جديد بفيديو رقص مع حسام حبيب

بعد الإفراج عنه.. عمران خان يدعو لتظاهرات جديدة في باكستان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حط إيده على رجلي.. فتاة تشوه وجه متحرش في ميكروباص

بيع عجل بسعر خيالي في الصعيد.. ماذا يأكل؟

«لما طلعت روحي».. عرض مسرحي لفرقة النور للمكفوفين بثقافة أسيوط

رسوماته أظهرت الحركة التكعيبية بوضوح.. ذكرى ميلاد الفنان الفرنسي جورج براك|صور

فيديو

حرب تغريدات| خبير عربي ينتقد عالم الزلازل الهولندي.. والأخير يرد.. فيديوجراف

كيف يشارك الزمالك في كأس العالم للأندية 2025 |تغطية خاصة

لضبط الأسعار وعدم تحركها.. مقترح بغلق محال الجزارة أسبوعين |تغطية خاصة

الإجراءات المقترحة .. الحوار الوطني يفتح ملف الوصاية على المال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ