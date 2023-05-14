طبيب رونالدو عالجها.. شيرين تعود من جديد بفيديو رقص مع حسام حبيب

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، خلال الساعات الأخيرة فيديو لــ شيرين عبد الوهاب ترقص فيه مع زوجها حسام حبيب.

وظهرت شيرين عبد الوهاب في مقطع الفيديو تواصل الرقص وتغني خلال حفل الزفاف برفقة حسام حبيب، كما قدما للحاضرين أغنية كل ما أغني، وغنت شيرين أكثر من أغنية أبرزها،بص بقى ومبروك علينا لـ الراحلة شريفة فاضل.

وتصدرت شيرين البحث عبر مواقع التواصل الإجتماعي قبل أسبوع بسبب وقوعها علي المسرح في دبي، وقالت خلال البرنامج: "طبيب رونالدو عملي علاج طبيعي".

وقالت شيرين خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة MBC مصر: "جابولي الدكتور اللي بيعالج كريستيانو رونالدو عملي علاج طبيعي، ونزلت الملعب علطول".

وأضافت: "بقالي 3 أيام بعمل علاج طبيعي وبيربط رجلي بحاجات جديدة بطريقة معينة ريحتني جدا، وطبعا أشكرهم هنا جدا إنهم اهتموا برجلي علشان أنا ماردونا".