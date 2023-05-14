أهم الأخبار| مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم.. تفاصيل شراء الذهب من الخارج وأمريكا تشكر مصر على وقف النار بغزة

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في تقرير عن أهم الأخبار.

جهود حاسمة للسيسي.. أمريكا تشكر مصر على الوساطة لوقف النار في غزة



هل يصل الكيلو لـ 350 جنيهًا.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم الأحد



تجارة مخدرات وسلاح .. الأمن يداهم منطقة المقابر بدسوق



منتخب مصر يكشف موقف لاعبي الأهلي من المشاركة أمام غينيا



في ذكرى وفاته .. تعرف على قصة حب أنور وجدي وليلى مراد



التعليم العالي تعلن تفاصيل الحصول على منح دراسية في اليابان



مدة التطبيق 6 شهور.. تفاصيل هامة بشأن شراء الذهب من الخارج



فوائد البنوك حلال أم حرام؟.. علي جمعة يحسم الجدل



حديد عز يتراجع بقوة.. مفاجأة بأسعار مواد البناء الآن بعد الهبوط العالمي

