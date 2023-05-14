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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وضع مخل ومخدرات.. قرار عاجل بشأن مطرب المهرجانات الشهير وفتاة

مطرب مهرجانات - السادات
مطرب مهرجانات - السادات

قررت جهات التحقيق في الجيزة، إخلاء سبيل مؤدي المهرجانات الشهير السادات وفتاة بكفالة على ذمة التحقيقات التي تجري معهما في اتهامهما بحيازة المواد المخدرة «الآيس» وممارسة الأعمال المنافية للآداب.

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إخلاء سبيل السادات وفتاة بكفالة

كانت جهات التحقيق طلبت الصحف الجنائية للمتهمين الثلاثة، بعدما أشارت التحريات الأولية إلى أن "السادات" سبق اتهامه في 3 قضايا مخدرات بالقاهرة، كما طلبت الاستعلام عن سابقة اتهام الفتاة المضبوطة في قضايا آداب من عدمه، وحرزت المواد المخدرة "مخدر الآيس" المضبوطة بحوزة المتهمين وأرسلته للمعامل الكيماوية لفحصه.  

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات إلقاء القبض على مطرب المهرجانات السادات وفتاة وشخص ثالث داخل فيلا بمدينة الشيخ زايد، وتبين أن معلومة وردت إلى مباحث الجيزة بتواجد شابين وفتاة داخل فيلا مستأجرة يمارسون الأعمال المنافية للآداب، فور إخطار اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وجه بسرعة الانتقال إلى مسرح البلاغ وفحص مدى صحة المعلومات.

وعلى الفور تم إخطار اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وكلف فريق بحث تحت إشراف العميد محمد أمين، رئيس قطاع مباحث أكتوبر، بالتأكد من المعلومات الواردة، وتم تقنين الإجراءات وتم استهداف الشاليه وعثر بداخله على شخص وفتاة فى وضع مخل، وآخر يجلس بصحبتهم.

وتبين أن الشاب هو السادات مؤدي المهرجانات، والفتاة إحدى الساقطات يمارس معها الرذيلة، والشخص الثالث تاجر مخدرات، وضبط بحوزتهم كمية من مخدر الآيس، وبالكشف عن المطرب الشعبي السادات تبين أنه سبق اتهامه في 3 قضايا مخدرات بالقاهرة، وتم إخطار اللواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة، الذي أمر بتحرير محضر بالواقعة.

تم التحفظ على المتهمين وتحريز المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.

الجيزة السادات مطرب مهرجانات فتاة الشيخ زايد

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