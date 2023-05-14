المجلس الوطني الفلسطيني يرحب بجهود مصر في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الأحد، بالجهود المصرية للوصول إلى اتفاق التهدئة ووقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وقال فتوح، في بيان، "نرحب بالجهد الذي بذلته الشقيقة مصر، لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي تسبب على مدار خمسة أيام، بارتقاء 33 شهيدا، بينهم 6 أطفال و3 نساء، وإصابة نحو 150 مواطنا غالبيتهم من النساء والأطفال، عدا عن الدمار والخراب في الممتلكات والمنشآت".

وأشاد بصمود الشعب الفلسطيني وتضحياته في قطاع غزة في تصديهم لهذا العدوان البربري الفاشي، مطالبا منظمات حقوق الانسان ومحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق بهذه الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال الفاشية بحق شعبنا الفلسطيني.

كما تقدم بتعازيه ومواساته لأبناء الشعبب الفلسطيني بشكل عام، ولأهل قطاع غزة المحاصر، وعوائل الشهداء على وجه الخصوص، والشفاء العاجل للجرحى.

وفي وقت سابق، أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، اليوم الأحد ، بالجهود الكبيرة التي بذلتها جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتوصل لاتفاق تهدئة ووقف العدوان على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

الدور المصري الفاعل في التوصل إلى اتفاق التهدئة

وقال أبو مازن إن الدور المصري الفاعل في التوصل إلى اتفاق التهدئة ووقف العدوان على قطاع غزة، يعكس متانة وخصوصية العلاقات المصرية الفلسطينية، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامه الشخصي بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

وحيا أبو مازن أبناء شعبه الصامدين والصابرين والمرابطين، وترحم على أرواح الشهداء، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى، وأوعز لجميع وزارات الاختصاص؛ بتقديم المساعدات الإغاثية الفورية للفلسطينيين في القطاع.