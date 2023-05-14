القبض على شخص بحوزته 7 كيلو مخدرات بشمال سيناء

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة .

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن شمال سيناء، من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة بئر العبد) حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 7 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) .

وبمواجتهه إعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة بيع المواد المخدرة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (210 ألف جنيه تقريباً).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.