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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وائل كفوري يحيي حفلا غنائيا في أستراليا الليلة

وائل كفورى
وائل كفورى

يستعد الفنان وائل كفوري، لإحياء حفل غنائي ساهر له مساء اليوم الأحد 14 مايو، في مدينة سيدني الأسترالية، ليكون الحفل الثاني له على التوالي هناك. 

ويشدو وائل كفوري ، بعدد من الاغانى القديمة والحديثة له التى تنال اعجاب جمهوره العاشق لأغانيه.

حقيقة زواج وائل كفورى 
نفى الفنان وائل كفورى زواجه من حبيبته الأولى ماجدة أليموس بعد فراق بينهما دام 19 عاما ، وهو ما مثل حالة من الجدل الواسع.

ورد وائل كفورى ، على أنباء زواجه من خلال قناة mtv اللبنانية على هامش حفل بلو مار فى بونتا كانا فى جمهورية الدومينيكان".

وقال وائل كفورى :" قالوا إنى تزوجت بس أنا ما تزوجت".

وائل كفورى 

وكانت قد كشفت عدد من الصحف اللبنانية ، عن زواج الفنان وائل كفوري من حبيبته الأولى بعد فراق بينهما دام 19 عاما وهو ما مثل حالة من الجدل الواسع.

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وأوضحت الصحف اللبنانية ، أن الفتاة تدعى ماجدة أليموس ومن المقرر أن يتم الزواج غدا فى قبرص حيث يقتصر  حفل الزواج على أهل العروسين فقط.

وأشارت الصحف اللبنانية ، إلى أن ماجدة كانت تصاحب وائل كفوري فى عدد من الحفلات الفترة الماضية وهو الأمر الذى أكد على وجود علاقة حب بينهما.

وبدأت قصة حب الثنائي وائل كفوري وحبيبته ماجدة أليموس منذ عام 2004، وهي العلاقة التي استمرت على مدار عام لتنتهي بالفراق عام 2005، بعد معارضة أهل الثنائي تلك العلاقة، إلا أن الحب استمر يكبر داخل القلب، على مر السنوات.

ولم ينس المطرب وائل كفوري قصة حبه، وتحدث عنها مرتين الأولى كانت عام 2005 في أحد الحوارات الصحفية.

وقال إنه يعيش قصة حب مع فتاة غير لبنانية يهدي لها معظم أغانيه العاطفية والمرة الثانية خلال لقائه في أحد اللقاءات التليفزيونية، مضيفا أنه عرف الحب في حياته مرة واحدة دون ذكر أي تفاصيل.

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