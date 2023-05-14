تعليم مطروح: أسئلة امتحانات الرياضيات وجغرافيا 2 ثانوي واضحة وخالية من الغموض

أكد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح سير امتحانات النقل وسط أجواء هادئة حيث جاءت أسئلة الامتحانات واضحة وخالية من الغموض وفي مستوى الطالب وشاملة جميع فقرات المنهج وبما يحقق الوزن النسبي للورقة الامتحانية.



واطمأن وكيل الوزارة من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام تعليم مطروح على أن العملية الامتحانية لصفوف النقل بالمدارس (عام/ فني) تسير في وضعها الصحيح بانضباط والتزام من كافة المشاركين في العملية الامتحانية بالتعليمات والضوابط المنظمة ولم ترد أي شكوى بشأن الامتحانات على مستوى جميع الإدارات التعليمية.

كان طلاب الصف الثاني الثانوي القسم العلمي قد أدوا الامتحان في مادة الرياضيات فترة أولى لمدة ساعتين وأدى طلاب الأدبي الامتحان بذات الفترة الامتحان في مادة الجغرافيا لمدة ساعتين أيضا وأدى طلاب القسم العملي الفترة الثانية الامتحان في مادة الأحياء لمدة ساعتين وفي نفس الفترة أدى طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق بذات المدة الزمنية بينما أدي طلاب الصف الخامس الابتدائي الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية فترة واحدة لمدة ساعة ونصف فقط كذلك أدي طلاب الصف الرابع الابتدائي الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية فترة أولى لمدة ساعة ونصف ومهارات مهنية فترة ثانية بذات المدة الزمنية