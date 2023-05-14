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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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انخفاضات تلاحق سوق الذهب.. سعر الدولار اليوم.. وذروة الموجة الحارة في هذا الموعد|أخبار تهمك

أسعار الذهب والدولار
أسعار الذهب والدولار اليوم الأحد

الذهب.. نشر موقع صدى البلد، اليوم الأحد 14-5-2023، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها، ويأتي في مقدمتها أسعار الذهب، وآخر تحديثات الدولار والعملات الأجنبية والعربية، و حالة الطقس، ومن خلال التقرير التالي نستعرضها لكم.

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم رشا مجدي ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الأحد، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الذهب، و أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 14- 5-2023.

 

سجّل سعر الذهب اليوم 

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2657 جنيهًا للجرام
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 2325 جنيهًا
ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1993 جنيهًا للجرام
أما سعر الجنيه الذهب فسجل 18600 جنيه
 

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد

 

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.95 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

 

سعر اليورو
سعر اليورو 33.83 جنيه للبيع، و33.69 جنيه للشراء.

 

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.99 جنيه للبيع، و38.83 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.25 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

 

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 101.01 جنيه للبيع، و100.57 جنيه للشراء.

 

 

درجات الحرارة المتوقعة الأحد:

العظمى الصغرى

القاهرة 30 - 18
الإسكندرية 24 - 17
الإسماعيلية 30 - 18

الغردقة 33 - 21
سوهاج 35 - 20
المنيا 32 - 18

أسوان 38 - 22

صيف وشتا في يوم واحد.. الأرصاد: أجواء حارة نهارًا ومائلة للبرودة ليلًا
 

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأحد في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن  اليوم تشهد البلاد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى 30 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، وهو ارتفاع بمعدل درجتين مقارنة بالأمس.
 

 وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن هذا الارتفاع تتأثر به أيضًا أغلب محافظات الجمهورية؛ وذلك بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية قادمة مش شبه الجزيرة العربية، والتي تعمل على زيادة فترة سطوع أشعة الشمس، وبالتالي زيادة الاحساس بالأجواء الحارة.
 

طقس اليوم الأحد
 

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم تسود أجواء حارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد ،و دافئة على المحافظات المطلة على البحر المتوسط، وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد وذلك خلال فترات النهار.
 

بينما يسود طقس مائل للبرودة مع دخول ساعات الليل وبعد غياب أشعة الشمس على أغلب محافظات الجمهورية، بجانب وجود نشاط نسبي في حركة الرياح وشبورة مائية في ساعات الصباح الباكر.
 

وتابعت أن ارتفاع في درجات الحرارة مستمر حتى نهاية هذا الأسبوع حيث تصل ذروة الارتفاعات يومي الثلاثاء والأربعاء حيث تصل العظمى لـ 35 درجة مئوية خلال فترة النهار.

 

 

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