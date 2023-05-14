أسرة أبو العينين تنعي فقيدها أحمد أبو العينين: ستظل باقيًا في قلوب الجميع رمزًا ونبراسًا للخير والعطاء

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)

الراحل المهندس/ أحمد أبو العينين

(وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ)

بقلوب تئن من الألم، ونفوسٍ راضيةً بقضاء الله وقدره، تنعي أسرة أبو العينين، المهندس/ أحمد أبو العينين، مدير عام مجموعة سيراميكا كليوباترا، شقيق النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، والذي انتقل إلى جوار ربه، صادقًا وفيًا، وصابرًا محتسبًا، وراضيًا مرضيًا، في دار اليقين وجنة الخلد، والدرجات العُلا في الملأ الأعلى وفي عليين، داعيًا المولى بذلك ولا نزكيه على الله.

وودعت أسرة أبو العينين فقيدها، قائلة: وداعًا أخينا الحبيب "أحمد" رفيق العُمر والصِبى، والصاحبُ في الأهل، والسند في الشدة، والمُعين على نوائب الدهر.

وتابعت الأسرة: وداعًا حتى اللقاء، والمعية في دار البقاء، والصُحبة في آخرة الخلود، آنسًا مطمئنًا بأنوار الله ورحماته التي لا تزول.

وقالت أسرة أبو العينين في نعيها: "ستظل أخينا الحبيب، حيًا في وجداننا، خالدًا ذكرُك، مرفوعًة أقدارك، بفضل ما أفنيت الحياةَ خدومًا معطاءً، هينًا لينًا قريبٌ من الناس، طيبَ القلبِ دمثَ الخُلق، ستظل باقيًا في قلوب الجميع، رمزًا ونبراسًا للخير والعطاء.

وتابعت: سلامٌ لروحك الطاهرة، ونفسِك المطمئنة، وعُمرك العطِر، وأيامنا التي ارتسمت بجميل أثرك.

تقام صلاة الجنازة: عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد غدا الثلاثاء – الموافق 16 مايو..

يقام العزاء: عقب صلاة المغرب يوم الاربعاء ١٧ مايو بمسجد الشرطة بالشيخ زايد ..

نسألكم الدعاء بالرحمة.. وإِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.