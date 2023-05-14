ربنا يستر | طارق السيد يُثير القلق من جديد بشأن إصابة الونش

علق طارق السيد نجم الزمالك والمنتخب السابق، على إصابة نجم القلعة البيضاء محمود حمدي الونش عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"

وكتب طارق السيد في تغريدة له : "اشتباه فى اصابة الونش بالرباط الصليبى ربنا يستر"

وتعرض محمود حمدي الونش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى إصابة في ركبته بعد تدخل قوي من لاعب الاسماعيلي في المباراة التي جمعت الفريقين امس على إستاد الإسماعيلية.

وقال مصدر في الجهاز الطبي لنادي الزمالك إن إصابة محمود حمدي الونش لاعب نادي الزمالك، كدمة قوية في الركبة كما أن هناك تورما كبيرا في الركبة.

وسيجري الونش أشعة للإطمئنان على حالته وطبيعة الإصابة التي تعرض لها.

وفاز فريق الإسماعيلي على نظيره الزمالك بنتيجة 2 / 1، في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.