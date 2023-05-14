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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نقيب الزراعيين ينعي شقيق النائب محمد أبو العينين

الراحل المهندس أحمد
الراحل المهندس أحمد أبو العينين

نعى الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أحمد أبو العينين، شقيق النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب؛ والذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض.

ونعت الإعلامية عزة مصطفي،  أحمد ابو العينين شقيق النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، قائلة:" خالص عزائنا للنائب محمد أبو العينين والأسرة الكريمة".

وتابعت خلال برنامجها "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"خالص تعازينا لـ آل أبو العينين جميعا وللحاجة سمية أبو العينين وأن يتغمد الله الفقيد برحمته".

وتشيع جنازة أحمد أبو العينين، مدير عام سيراميكا كليوباترا وشقيق النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بعد غد، الثلاثاء، عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.. ويتم تلقي العزاء، الأربعاء، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وتوفي في ساعة مبكرة من صباح اليوم المغفور له بإذن الله،  أحمد أبو العينين، مدير عام  سيراميكا كليوباترا جروب، شقيق النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب.

وتقدم العاملون بقنوات وموقع “صدى البلد” الإخباري، بالعزاء للنائب محمد أبو العينين، رئيس مجلس الإدارة، وطارق أبو العينين، نائب رئيس مجلس الإدارة، والحاجة سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين الخيرية، سائلين الله- عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

أبو العينين وكيل مجلس النواب أحمد أبو العينين الإعلامية عزة مصطفى الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين الدكتور سيد خليفة

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