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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتخابات الرئاسة.. المعارضة التركية تعلن تقدم كليتشدار أوغلو على أردوغان

كليتشدار أوغلو
كليتشدار أوغلو

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الأحد، نقلا عن مصادر بالمعارضة التركية، بأن زعيم العارضة كمال كليتشدار أوغلو متفوق على الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بفارق ضئيل.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وكالة أنباء “الأناضول” التركية، أن الرئيس التركي الحالي، رجب طيب أردوغان، حصل على أكثر من 56٪ من الأصوات في الانتخابات الرئاسية بناءً على فرز الأصوات مع ما يقرب من 16.99% من صناديق الاقتراع.

وحصل منافسه، زعيم المعارضة، كمال كليشدار أوغلو، علي أكثر من 37 في المئة من الأصوات.

ووعدت الهيئة العيا للانتخابات في تركيا بإعلان النتائج الأولية ليلاً، مشيرة إلي أنه يجب نشر النتائج النهائية في 19 مايو في الجريدة الرسمية.

وإذا لم يحصل أي من المرشحين على 50 في المائة من الأصوات، فسيتم إجراء جولة ثانية في 28 مايو.

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