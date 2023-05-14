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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

9 استخدامات غير متوقعة لـ قشر الموز.. تعرف عليها

قشر الموز
قشر الموز

يعد قشر الموز من المواد الطبيعية الرخيصة المتوفرة فى كل منزل ويتم التخلص منها وإلقائها فى القمامة ولكن مالايعلمه البعض أنه له استخدامات عديدة.

نعرض لكم استخدامات قشر الموز وذلك وفقا لما جاء فى موقع “stylecraze”

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الأسنان المتلألئة

افركي قشر الموز كل يوم لمدة أسبوع على أسنانك لمدة دقيقة تقريبًا و قد يؤدي هذا إلى تبييض الأسنان ، والذي قد يكلف الكثير من المال إذا لم يحدث ذلك.

يزيل البثور

تشير الأدلة القصصية إلى أن قشر الموز يساعد في إزالة الثآليل ومنع ظهور بثور جديدة و للقيام بذلك وببساطة افركي القشر على المنطقة المصابة أو اربطي القشر طوال الليل عليه وهذه من أبسط طرق استخدام قشر الموز للبشرة.

يعالج البثور

فقط قم بتدليك قشر الموز على وجهك وجسمك لمدة 5 دقائق كل يوم لعلاج البثور. ويجب أن تكون النتائج مرئية في غضون أسبوع. استمر في تطبيق التقشير حتى يختفي حب الشباب.

 يقلل من التجاعيد

على الرغم من عدم وجود دليل علمي يدعم هذا الادعاء ، يقال إن قشر الموز يساعد في الحفاظ على رطوبة بشرتك وأضف صفار البيض إلى قشر الموز المهروس وضعي هذا المزيج على وجهك واتركيه لمدة 5 دقائق ثم اغسليه.

 تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في قشر الموز على منع الإجهاد التأكسدي وتقليل علامات الشيخوخة مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة

مسكن للألم

ضع قشر الموز مباشرة على المنطقة المؤلمة واتركيه لمدة 30 دقيقة حتى يزول الألم وقشور الموز لها خصائص مضادة للالتهابات ومطهرة يمكن أن تساعد في تقليل الألم وقد يساعد مزيج من الزيت النباتي وقشر الموز في تخفيف الآلام 

يعالج الصدفية

ضع القشر على المنطقة المصابة بالصدفية لأن قشر الموز له خصائص ترطيب ويقلل أيضًا من الحكة. قد يعالج الصدفية الخفيفة إلى المتوسطة. 

يعالج لدغات الحشرات

قم بتدليك القشر على لدغات البعوض للتخفيف الفوري من الحكة والألم وتساعد مضادات الأكسدة والفيتامينات على زيادة الدورة الدموية في علاج الآلام والالتهابات.

أحذية ، جلود ، ملمع فضي

افركي قشر الموز على الأحذية والجلود والأغراض الفضية لجعلها تتألق على الفور.

حماية من الأشعة فوق البنفسجية

قد يساعد قشر الموز في حماية العينين من الأشعة فوق البنفسجية الضارة وتأكد من ترك القشر تحت أشعة الشمس قبل فرك عينيك بقشر الموز ويعتقد أنه يقلل من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين  .

نصائح هامة

1. استخدم قشر الموز الطازج للحصول على أفضل النتائج.
2. لا تحتفظي بموزة غير مقشرة لفترة طويلة وتحول مادة البوليفينول إلى اللون البني عند التعرض للهواء. تستهلك مباشرة بعد التقشير، ويجب استخدام التقشير على الفور.
3. قم بتخزين الموز في مكان بارد وجاف ، واحفظه دائمًا بعيدًا عن الحرارة أو أشعة الشمس.
4. لا تقم بتخزين قشور الموز في الثلاجة.
5. تجنب رمي قشور الموز في الطرق أو الأماكن العامة و استخدم الصناديق أو احفظها لأغراض أفضل.

6. قشور الموز الطازجة تعطي دائمًا أفضل النتائج، و لاحظ  أن قشور الموز تغير لونها وتفقد فعاليتها إذا تم تبريدها.
 

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