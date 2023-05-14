البحوث الزراعية: المشروعات الجديدة تضيف مليون طن قمح للإنتاج المحلي

كشف الدكتور خالد جاد، مدير المكتب الفني لمعهد المحاصيل بمركز البحوث الزراعية، تفاصيل افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع شرق العوينات الزراعي، موضحا أن جميع أنواع القمح المصري ذات جودة عالية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مُقدّمة برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدى البلد»، أن مصر تحتل مكانة عالمية في إنتاج القمح من الفدان الواحد.

ولفت الدكتور خالد جاد، مدير المكتب الفني لمعهد المحاصيل بمركز البحوث الزراعية، إلى أن مصر تحتل المرتبة الرابعة عالميا في إنتاجية الفدان والأولى في إنتاج القمح الربيعي.

وأردف الدكتور خالد جاد، مدير المكتب الفني لمعهد المحاصيل بمركز البحوث الزراعية، أن مصر تقف على أقدامها فيما يتعلق بإنتاج المحاصيل الاستراتيجية.

واستطرد الدكتور خالد جاد، مدير المكتب الفني لمعهد المحاصيل بمركز البحوث الزراعية، أن محصول القمح زاد بنسبة 20 % بإضافة مليون طن للإنتاج الكلي بسبب المشروعات الجديدة.