خيانة| رئيس فاجنر يعرض كشف مواقع القوات الروسية للحكومة الأوكرانية.. تفاصيل

أفادت صحيفة واشنطن بوست الامريكية، اليوم الأثنين، أن رئيس مجوعة فاجنر الروسية، يفجيني بريجوزين، عرض الكشف عن مواقع القوات الروسية في أوكرانيا.

وأضافت الصحيفة الأمريكية وفقا لوثائق مخابراتية أمريكية مسربة، أن رئيس مجموعة فاجنر الروسية العسكرية الخاصة، عرض الكشف عن مواقع القوات الروسية للحكومة الأوكرانية، مقابل سحب القوات الأوكرانية من مواقعها.

وفي وقت سابق، قال بريجوزين، إن قوات فاجنر تقدمت 130 مترا مربعا في مدينة باخموت، حيث تقدمت وفرضت سيطرتها على 91 ألف متر مربع.

وحسب خدمة بريجوزين الصحفية، قال رئيس مجموع فاجنر الروسية: "اليوم تقدمت قوات فاجنر في اتجاهات مختلفة حتى مسافة 130 مترا، وسيطرت على أراض بمساحة 91 ألف متر مربع في باخموت”.

وأضاف: "لا يزال تحت سيطرة العدو 1.69 كيلومتر مربع من أراضي المدينة، ومن أصل 29 مبنى متعدد الطوابق متبقيا تحت سيطرة العدو، بقي فقط 20 مبنى يستخدمها العدو كأوكار له".