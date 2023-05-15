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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"تنمية".. ورشة بتكية أبو الدهب لإتاحة الفرصة لأصحاب المواهب والطاقات الإبداعية

صدى البلد

استمرارًا لجهود قطاع صندوق التنمية الثقافية تحت رئاسة الاستاذ الدكتور هاني ابو الحسن، انطلقت اليوم فعاليات ورشة (تنمية) بتكية أبو الدهب متحف نجيب محفوظ. 

حاضر الندوة السفير الأديب محمد توفيق سفير  مصر بالولايات المتحدة الامريكية سابقا وعضو اتحاد كتاب مصر والمستشار الادبي لنادي الكتاب العربي. 

حضر الورشة عدد كبير من المتدربين الشباب حيث ان ورشة (تنمية) تهدف إلى إتاحة الفرصة لأصحاب المواهب والطاقات الإبداعية في مختلف الاتجاهات الادبية والفنية والفكرية، كما انها تساعد الشباب علي تنمية مواهبهم ورفع قدراتهم، وفتح منصة للشباب لعرض نصوصهم وتطويرها بما يؤهلهم لإبداع حقيقي مميز.
 

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بدأ السفير الورشة بالعديد من المحاور أهمها الشخصيات والبناء والحبكة، كما تناول سعادته محور الصور والرموز ووجهة النظر. 


يمنح صندوق التنمية الثقافية شهادة موثقة لدعم المواهب الشابة والطاقات الابداعية المميزة. 
تقدم الورش مجانا تحت رعاية قطاع صندوق التنمية الثقافية 
 

ورشة (تنمية) الأدبية من إعداد و تقديم د. شهد مختار، مسؤول النشاط الأدبي بالصندوق.

نجيب محفوظ أبو الدهب اتحاد كتاب مصر التنمية الثقافية الطاقات الإبداعية ثقافة الأنفوشي ثقافة جنوب سيناء صندوق التنمية الثقافية

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