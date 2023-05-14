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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

احتفالات بعيد العمال وورش للموهوبين بثقافة جنوب سيناء

صدى البلد

تشهد الفروع الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، احتفالات عديدة بعيد العمال خلال شهر مايو الحالي، حيث شهد فرع ثقافة جنوب سيناء، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليومين الماضيين احتفاء بالعمال ودورهم في التنمية.

في هذا السياق عقد بيت ثقافة نويبع محاضرة تثقيفية بعنوان "عيد العمال"، تناول خلالها الشيخ حلمي محمود مفتش بالأزهر الشريف بجنوب سيناء، أهمية العمل في حياتنا العامة، وأهمية الإخلاص فيه، موضحا كيف يساعد العمل في بناء شخصية الفرد وتأثير العمل الجاد على المجتمعات، أعقبها عقد ورشة تنمية واكتشاف مواهب في مجال الرسم، تدريب إسراء سالم مدير الموقع، بهدف تنمية المهارات الفنية ورعاية الموهوبين والنابغين.

كما عقد بيت ثقافة أبو زنيمة محاضرة تثقيفية بعنوان "عيد العمال" تحدث خلالها محمود أحمد، عن أهمية العمل وتأثيره في حياة الفرد والمجتمع، مؤكدا أن الأمم تتقدم بالعمل، تلاها عقد ورشة مسابقات ثقافية للأطفال، وورشة تنمية واكتشاف مواهب فى مجال الاستعراض، بمشاركة مجموعة من المواهب الفنية الصغيرة.

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ومن قاعة الاجتماعات بمديرية الزراعة عقدت محاضرة بعنوان "عيد العمال" بالتعاون مع مديرية الزراعة بجنوب سيناء، تحدث خلالها الدكتور محمد شطا مدير عام الزراعة، عن أهمية العمل، ودور العمال في نهضة المجتمعات.

الفعاليات نظمها فرع ثقافة جنوب سيناء برئاسة أحمد فريج، ضمن برامج إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل، في سياق فعاليات وأنشطة قصور الثقافة التي تقام بالعديد المحافظات احتفالا بعيد العمال.

ومن ناحية أخرى وفي إطار برنامج الفرع نظمت عدة ورش فنية، ومنها في بيت ثقافة سانت كاترين، والمكتبة الثقافية بطابا بورشتين لتنمية واكتشاف المواهب فى مجال الرسم، تدريب خليل جمعة وكريمة محمد ، بهدف تنمية المهارات الفنية للنشء، ونفذ بيت ثقافة دهب ورشة فنون تشكيلية بعنوان "طبيعة حية" بمشاركة مجموعة من المواهب الصغيرة، للتدريب على رسم عناصر من الطبيعة الحية، أعقبها تنفيذ مسابقة ثقافية للأطفال في المعلومات العامة، بهدف رفع الوعي الثقافي والفكري للنشء.

وفي قصر ثقافة طور سيناء نفذت ورشة قراءة ومناقشة لكتاب "الصيدلية الخضراء"، تأليف دكتور صلاح عبد القادر  قراءة نجاح عبد الرحمن، بمشاركة مجموعة من رواد المكتبة من الأطفال، جاءت بهدف فتح آفاق جديدة ورفع الوعي الثقافي للنشء، أعقبها من القاعة المتعددة تنفيذ عرض فني لفرقة تلقائيين كبار طور سيناء بقيادة سحر عيد والتى تهدف لصون التراث من خلال تقديم أغاني واستعراضات من التراث السيناوي.

ثقافة الازهر الشريف الهيئة العامة لقصور الثقافة الهوية الوطنية العامة لقصور الثقافة الفعاليات الثقافية

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