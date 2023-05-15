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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في تصادم ميكروباص وعربة كارو بأسيوط

مصرع شخص وإصابة 3
مصرع شخص وإصابة 3 في تصادم سيارة ميكروباص و كارو بأسيوط

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين في تصادم سيارة ميكروباص وعربة كارو بطريق أسيوط / القوصية الزراعي أمام مدخل قرية بنى زيد.


تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص و عربة كارو بمدخل قرية بني زيد ووجود حالة وفاة ومصابين.


انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة ميكروباص رقم 4299 ب ص وعربة كارو بمدخل قرية بني زيد بالطريق الزراعي.

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أسفر الحادث عن مصرع " حماية. ع. ع" 48 عاماً، وإصابة كلا من " مصطفى. ص. ن" 21 عاماً، و " ياسر. أ. ع" 50 عاماً، و " عمر. ح. ع" 14 عاماً، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى القوصية المركزي، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

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