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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاهد.. فرحة طلاب الإعدادية بالبحيرة بعد امتحان الجبر

طلاب الإعدادية بالبحيرة
طلاب الإعدادية بالبحيرة

خرج طلاب الشهادة الإعدادية بالبحيرة اليوم  من امتحان الجبر والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات معبرين عن سعادتهم به.

وأوضح الطلاب أن الإمتحان كان فى متناول الطالب المتوسط وأن الأسئلة كانت مباشرة.

طلاب الشهادة الإعدادية بالبحيرة
طلاب الشهادة الإعدادية بالبحيرة
طلاب الشهادة الإعدادية بالبحيرة
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  بث مباشر :

https://fb.watch/kxO3fs9412/?mibextid=v7YzmG

كما صرح يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أن طلاب الشهادة الاعدادية العامة قد واصلوا أداء امتحانات نهاية العام الدراسي 2022- 2023  فى اليوم الثانى حيث أدي 121487 طالب وطالبة إمتحاناتهم اليوم فى مادتى الجبر و الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات داخل 668 لجنة بنطاق المحافظة موزعة على الإدارات التعليمية الثمانى عشر في اجواء هادئه.


مشيرا إلى إستمرار إمتحانات صفوف النقل بمرحلة الثانوى العام والتى انطلقت الاسبوع الماضى حيث أدى 39331 بالصف الأول الثانوي إمتحاناتهم اليوم فى مادة اللغة الثانية وأدى 34276 طالب وطالبة بالصف الثانى الثانوى امتحانهم فى مادتى تطبيقات رياضية للشعبة العلمية وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية . 

مؤكداً إنه تم الإنتهاء من كافة التجهيزات اللازمة لأداء الطلاب إمتحاناتهم بسهولة ويسر  وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة وسلامةأبنائنا الطلاب وإتباع إجراءات التأمين والسلامة بكافة اللجان وخاصة الكنترولات وأماكن حفظ أوراق الأسئلة والإجابة وتوفير طفايات الحريقوالتأكد من كفاءتها.

البحيرة التربية والتعليم بالبحيرة الشهادة الإعدادية امتحان الجبر التربية والتعليم الشهادة الاعدادي أمتحانات نهاية العام

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