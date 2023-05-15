عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى عيد ميلادها .. عمر أصالة نصرى الحقيقى وعدد زيجاتها وأهم محطاتها الفنية

اصالة
اصالة

تحتفل اليوم الفنانة أصالة نصرى بعيد ميلادها ال 54 عاما حيث قدمت أصالة عديد من الأعمال الغنائية التى تظل محفورة فى وجدان المستمع العربى الذى يعشق صوتها الرائع.

أصالة

ولدت أصالة مصطفى حاتم نصري فى 15 مايو 1969 في العاصمة السورية دمشق، وتحمل الجنسية السورية والبحرينية، إلا أنها مقيمة ما بين السعودية والإمارات العربية المتحدة، لقبها الجمهور بتاج الأغنية.

قدمت أصالة عدد كبير من الأعمال الفنية والغنائية، منذ مطلع التسعينات حتى الآن، ونالت حب وإعجاب الملايين من المستعمين، في الوطن العربي والخليج العربي كذلك، حيث يمتاز صوتها بنبراته القوية والرومنسية، ولعل من ابرز البوماتها لو تعرفوا عام 1993 وارجع لها عام 1996 ويمين الله عام 2000 وقد الحروف عام 2003 وسواها قلبي عام 2007 ولا تستسلم عام 2020 وشايفة فيك عام 2022.

كما قدمت عدد من الفيديو الكليب والتى حققت نجاحا كبيرا منها: زي الحلم وألف ليلة وليلة ويا مجنون ومبقاش أنا وشخصية عنيدة وسلطان الحب.

زيجات أصالة الأربعة

تزوجت أصالة نصري، 3 مرات الأولى من أيمن الذهبي وأنجبت منه ابنتهما شام في 1992 وابنهما خالد عام 1998، واستمر زواجهما 15 عامًا، وكانت حياتهما مليئة بالمشاكل والخلافات الزوجية ليتم على إثرها الطلاق عام 2005، وتم تبادل الاتهامات بينهما عبر وسائل الإعلام.

عذر قهرى.. ميار الببلاوى تفجر مفاجأة جديدة فى قضية وفاء مكى

مكالمة سرية تحمل دليل براءة وفاء مكى.. هند عاكف تكذب ميار الببلاوى

بينما الزيجة الثانية للمطربة أصالة عام 2006 كانت من المخرج والمنتج طارق العريان، ودام زواجهما 13 عامًا وأنجبا التوأم آدم في مايو 2011، ووصف محبوها الزواج بالثنائي القوي والمثالي بين الزيجات في عالم الفن، لكن يبدو أن الحسد عرف طريقه إليهما وحدث بينهما خلافات كثيرة وانتشرت أخبار الانفصال على السوشيال ميديا والمواقع المختلفة.

وانفصلت اصالة عن طارق العريان فى 2020، ورفضت الإفصاح عن تفاصيل الانفصال، ودخلت اصالة فى حالة من الانهيار التام بعد الطلاق خاصة انها كانت تعيش حياة مستقرة

اما الزيجة الثالثة كانت مدتها 3 شهور فقط، من نائب البرلمان المصري أحمد عبد المجيد هذا العام، وحدثت في سرية تامة ولم تكشف أصالة تفاصيل ارتباطهما أو انفصالهما، ولكن تفاجأ الجمهور حينها بزواجها، والانفصال تم باتفاق الطرفين وبكل هدوء.

وفجأت أصالة جمهورها منذ فترة  بارتباطها بالشاعر فائق حسن ومدير اعمال المطرب ماجد المهندس واعترفت اصالة بزواجها من فائق حسن خاصة بعد ان تم تسريب عدد من المعلومات والصور التى تجمع بينهما.

اصالة نصرى أصالة الشاعر فائق حسن الفنانة اصالة الفنانة أصالة نصري طارق العريان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

450 جنيها انخفاضا.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة للمصريين

انتهى التعويم| الدولار يتراجع في العقود الآجلة وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

بعد الإفراج عن أكبر كمية أعلاف.. انخفاض مفاجئ فى أسعار الدواجن الآن

عقبة الثالثة عصرا.. بشرى لـ الأهلي أمام صن داونز بنهائي دوري الأبطال

مع موجة الهبوط.. سوق الذهب يتجه إلى الأسعار العادلة.. تفاصيل

بعد الانخفاض.. شعبة الذهب: الآن هو أنسب وقت لشراء المعدن الأصفر

سعر مفاجأة لعيار21.. انخفاض تاريخي للذهب اليوم.. تفاصيل

وصل إلى أدنى مستوياته.. لماذا انخفض سعر الدولار في السوق السوداء؟

موضوعات متعلقة

في عيد ميلادها| إنعام محمد علي.. تاريخ حافل من الأعمال الفنية المتميزة

خلافات النجوم.. أزمة محمود حميدة مع بيومى فؤاد ومحمد رمضان.. فؤش مع تامر عبد المنعم

الغرامة فى انتظار مسلم من الموسيقيين.. ومحاميه يرد

أخبار الفن.. عذر قهرى لـ ميار الببلاوى فى أزمة وفاء مكى.. قرار غريب لـ مينا مسعود

مهرجان السينما العربية يكرم المخرج السعودي عبد الله المحيسن

منصة شاهد تعلن تحضيرات الجزء الثانى من مسلسل الغرفة 207

عرض فيلم «الصف الأخير» فى الدول العربية يوم 18 مايو

قرار غريب من مينا مسعود بعد الهجوم عليه بسبب The Little Mermaid

ترشيحاتنا

نقابة المهن الموسيقية تعلن انتهاء أزمة تأخر صرف المعاشات

مشروب إذا تناولته لن يصيبك السرطان أبدا.. تعرف عليه

"العميل المبتسم".. زيارة زيلينسكي إلي لندن تثير غضب البريطانيين

ممنوع تشجيع الزمالك .. روشتة طبيب مخ وأعصاب تثير الجدل على مواقع التواصل

تصدقت على فقير فهل يجوز أن أطلب منه الدعاء.. ومتى يصبح رياء؟

إجراء عاجل من المحكمة العليا الأمريكية بشأن تحرك الديمقراطيين ضد ترامب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير هام من التقلبات الجوية في هذه المناطق

طريقة عمل كريم بورليه بأسهل الخطوات

هل يمكن أن تسبب الرياضة الربو.. مفاجأة صادمة

معلومات صادمة| ما الفرق بين قصور القلب والنوبة القلبية

فيديو

قلبه لم يتحمل الصوت.. وفاة الطفل تميم الفلسطيني بسبب قصف غزة

مش بريئة.. شاهد عيان يكشف تفاصيل جديدة في قضية وفاء مكي.. فيديوجراف

اقتحموا الشقة على زوجته وطفلته.. مقتل عامل على يد 3 أشخاص بالمنوفية

البنك المركزي يعلق على صور العملة البلاستيكية فئة 1000 جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ