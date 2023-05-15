فى عيد ميلادها .. عمر أصالة نصرى الحقيقى وعدد زيجاتها وأهم محطاتها الفنية

تحتفل اليوم الفنانة أصالة نصرى بعيد ميلادها ال 54 عاما حيث قدمت أصالة عديد من الأعمال الغنائية التى تظل محفورة فى وجدان المستمع العربى الذى يعشق صوتها الرائع.

أصالة

ولدت أصالة مصطفى حاتم نصري فى 15 مايو 1969 في العاصمة السورية دمشق، وتحمل الجنسية السورية والبحرينية، إلا أنها مقيمة ما بين السعودية والإمارات العربية المتحدة، لقبها الجمهور بتاج الأغنية.

قدمت أصالة عدد كبير من الأعمال الفنية والغنائية، منذ مطلع التسعينات حتى الآن، ونالت حب وإعجاب الملايين من المستعمين، في الوطن العربي والخليج العربي كذلك، حيث يمتاز صوتها بنبراته القوية والرومنسية، ولعل من ابرز البوماتها لو تعرفوا عام 1993 وارجع لها عام 1996 ويمين الله عام 2000 وقد الحروف عام 2003 وسواها قلبي عام 2007 ولا تستسلم عام 2020 وشايفة فيك عام 2022.

كما قدمت عدد من الفيديو الكليب والتى حققت نجاحا كبيرا منها: زي الحلم وألف ليلة وليلة ويا مجنون ومبقاش أنا وشخصية عنيدة وسلطان الحب.

زيجات أصالة الأربعة

تزوجت أصالة نصري، 3 مرات الأولى من أيمن الذهبي وأنجبت منه ابنتهما شام في 1992 وابنهما خالد عام 1998، واستمر زواجهما 15 عامًا، وكانت حياتهما مليئة بالمشاكل والخلافات الزوجية ليتم على إثرها الطلاق عام 2005، وتم تبادل الاتهامات بينهما عبر وسائل الإعلام.

بينما الزيجة الثانية للمطربة أصالة عام 2006 كانت من المخرج والمنتج طارق العريان، ودام زواجهما 13 عامًا وأنجبا التوأم آدم في مايو 2011، ووصف محبوها الزواج بالثنائي القوي والمثالي بين الزيجات في عالم الفن، لكن يبدو أن الحسد عرف طريقه إليهما وحدث بينهما خلافات كثيرة وانتشرت أخبار الانفصال على السوشيال ميديا والمواقع المختلفة.

وانفصلت اصالة عن طارق العريان فى 2020، ورفضت الإفصاح عن تفاصيل الانفصال، ودخلت اصالة فى حالة من الانهيار التام بعد الطلاق خاصة انها كانت تعيش حياة مستقرة

اما الزيجة الثالثة كانت مدتها 3 شهور فقط، من نائب البرلمان المصري أحمد عبد المجيد هذا العام، وحدثت في سرية تامة ولم تكشف أصالة تفاصيل ارتباطهما أو انفصالهما، ولكن تفاجأ الجمهور حينها بزواجها، والانفصال تم باتفاق الطرفين وبكل هدوء.

وفجأت أصالة جمهورها منذ فترة بارتباطها بالشاعر فائق حسن ومدير اعمال المطرب ماجد المهندس واعترفت اصالة بزواجها من فائق حسن خاصة بعد ان تم تسريب عدد من المعلومات والصور التى تجمع بينهما.