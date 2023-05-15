هل ذكر المستشار الألماني أمريكا.. قصة معايير الغرب المزدوجة تجاه روسيا

قال المستشار الألماني أولاف شولتز في كلمة له اليوم الإثنين ، إن الدول المؤثرة مثل الهند وفيتنام وجنوب إفريقيا تمتنع عن انتقاد الحرب الروسية على أوكرانيا لأنها تعتقد أن المبادئ الدولية لا تطبق على قدم المساواة، وفق ما أوردت صحيفة إندبندنت البريطانية.



وذكر : "عندما أتحدث إلى قادة من تلك البلدان، أكد لي الكثير أنهم لا يشككون في المبادئ الأساسية لنظامنا الدولي. لكن ما يشيرون إليه هو وجود تطبيق غير متكافئ لتلك المبادئ".

وأضاف "ما يتوقعونه هو التمثيل على قدم المساواة وفق هذه المبادئ، ووضع حد للمعايير الغربية المزدوجة".

ويشير كلام شولتس إلى انتقاد غير صريح لأمريكا، بوصفها راعية تطبيق المتناقضات في النظام الدولي، فبينما تعاقب دول على ما تقول أنه جرائهما، كمثل روسيا، تترك إسرائيل تقتل الفلسطينين دونما إدانة صريحة.



وكثيرًا ما تعارض ألمانيا أمريكا، في سياستها رغم كونهم حلفاء مهمين.

وسبق أن انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، علنًا أمريكا على ما تقول به من معارضتها مصالح فرنسا وأوروبا، خاصة فيما يتعلق بالوقود والغاز، قبل أشهر.