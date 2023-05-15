العملية بدأت.. روسيا تحذر أمريكا من "كابوس" يعلن نهاية الدولار

قال السناتور الروسي، أليكسي بوشكوف، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة لم تحسب العواقب طويلة المدى لحظر الأصول الروسية.

العملية بدأت

وكتب بوشكوف، عبر “تلجرام”: "ينذر مسار الأحداث بأن قرار الولايات المتحدة بتجميد الأموال الروسية سيكون نصرًا باهظ الثمن، ومن المرجح أن يعود هذا المبلغ إلى 300 مليار للأمريكيين. وسوف يخسرون أكثر بكثير. لقد تم إطلاق العملية".

التخلي عن الدولار الأمريكي

وأشار بوشكوف إلى أنه بالنسبة للصين والعديد من دول العالم، كانت هذه الخطوة مؤشرًا على عدم موثوقية الدولار الأمريكي كعملة احتياطية واستعداد الولايات المتحدة لحجب الموارد المالية التابعة لدول أخرى كسلاح سياسي.