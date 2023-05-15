طرح مقابر للمسلمين والمسيحيين بمدينة العاشر من رمضان.. تفاصيل

أعلن جهاز العاشر من رمضان عن طرح 261 قطعة أرض مقابر المسلمين بنظام اللحد بمساحات 40م للقطعة، بالإضافة إلى 162 قطعة مقابر مسيحيين بمساحة 60م للقطعة، وذلك للبيع بنظام حق الانتفاع.

كيفية الحصول علي المقابر

وأكد جهاز العاشر من رمضان ، أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من جهاز مدينة العاشر من رمضان نظير سداد مبلغ (299) جنيه اعتبارًا من 1 يونيو وحتى 15 يونيو.

وأشار جهاز العاشر من رمضان أنه يتم سداد 30 ألف دفعة حجز وبعد ذلك يتم سداد 50% من قيمة مقابل حق الانتفاع لقطعة أرض المقبرة (دفعة حجز) مع تقديم استمارة الحجز، كما يتم سداد باقي قيمة مقابل الانتفاع قبل الاستلام بجانب 1% مصاريف إدارية + 5. % لمجلس الأمناء من إجمالي قيمة الانتفاع لقطعة أرض المقبرة.