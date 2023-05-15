هل وافقت مفوضية الاتحاد الأوروبي على تحركات الصين لإنهاء الحرب؟

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الاثنين، إن خطة كييف للسلام يجب أن تكون بمثابة نقطة انطلاق لأية جهود لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، في تصريحات متزامنة مع بدء جولة "التسوية السياسية" للصين في أوروبا، وفق ما ذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية.

تحدثت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بينما بدأ كبير المبعوثين الصينيين جولة في أوروبا تقول بكين إنها تهدف إلى مناقشة "تسوية سياسية" للحرب في أوكرانيا، التي دخلت الآن شهرها الخامس عشر.

قالت فون دير لاين ، التي زارت كييف الأسبوع الماضي: "لا شيء يتعلق بأوكرانيا بدون أوكرانيا..يجب ألا ننسى أبدًا أن أوكرانيا هي الدولة التي تعرضت للحرب …. لذلك فهي التي يجب أن تحدد المبادئ الأساسية للسلام العادل ".

في حين قالت إنه من "الجيد جدًا" أن الرئيس الصيني شي جين بينج أجرى مكالمة هاتفية مع الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، شددت على أن بكين يجب أن تستخدم نفوذها على موسكو لإنهاء الحرب.

وتحدثت عشية أسبوع دبلوماسي دولي مكثف تتصدر خلاله حرب روسيا ضد أوكرانيا جدول الأعمال.

وذكرت فون دير لاين في مؤتمر صحفي: "سنواصل دعم أوكرانيا للمدة التي يتطلبها الأمر"، في بيان قالت إنه "يجب أن يُترجم إلى دعم مالي مستقر أيضًا بعد عام 2023 ، ودعم عسكري متسارع يركز عليه الآن وهنا".

كما أيدت فون دير لاين إنشاء محكمة خاصة لمحاسبة روسيا وقالت إن "سجل الأضرار" الجديد سيتم إطلاقه في لاهاي: "خطوة جيدة جدًا نحو التعويض الروسي".

وتأتي تعليقاتها قبل يوم واحد من انعقاد قمة مجلس أوروبا ، المنظمة الرائدة في مراقبة حقوق الإنسان في القارة ، في ريكيافيك ، والتي سيتبعها اجتماع لزعماء مجموعة السبع في اليابان.

أردفت فون دير لاين، بإن مجموعة السبع ستناقش العقوبات بشأن الحرب الروسية ، بما في ذلك أحدث اقتراح لتدابير الاتحاد الأوروبي الجديدة التي قدمتها مفوضيتها ، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي.