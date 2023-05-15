أول غواصة ذاتية الصنع.. صفقة عسكرية جديدة بين تايوان وأمريكا.. تفاصيل

قال راديو فرنسا، إن تايوان تستعد لاستقبال 18 طوربيد لشراء أول غواصة ذاتية الصنع من الولايات المتحدة الأمريكية بتكلفة تبلغ 10 ملايين دولار أمريكي للطوربيد الواحد، بحلول عام 2025.

ووفقًا لتقرير صحيفة "تشاينا تايمز" التايوانية، اليوم، فإنه من المتوقع إطلاق أول نموذج أولي للغواصة ذاتية الصنع في تايوان في أواخر سبتمبر. وتقدر البحرية التايوانية أن النموذج الأولي للسفينة سيستغرق حوالي عام إلى عام ونصف، من الإطلاق إلى الخدمة.

وتبلغ تكلفة الطوربيدات الثقيلة MK-48-6 والطوربيدات والمعدات ذات الصلة التي تم نشرها بواسطة النموذج الأولي للسفينة 18 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 10 ملايين دولار أمريكي لكل طوربيد. وتتوقع البحرية التايوانية استلام 18 طوربيدات ستنشرها في عام 2025، أي بعد نصف عام من الموعد المقرر.