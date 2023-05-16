تامر أمين معلقا على الذكاء الاصطناعي: إحنا في خطر

لفت الإعلامي تامر أمين إلى خطر كبير يتعلق بأنه مهدد للعنصر البشري، مضيفا ان البشر سوف تقل قيمتهم ووظائفهم وموهبتهم أيضا والأستعانة بهم وهذا ما يسببه الذكاء الاصطناعي.



واستشهد " أمين" خلال برنامجه " أخر النهار" المذاع على فضائية " النهار" بأن التكنولوجيا وصلت إلى مرحلة مخيفة من التقدم، لأنها استطاعت أن تحاكي وتقلد وتصنع ما يفعله الإنسان ولكنها لا تتوقف على كونها تستطيع أن تقلد العنصر البشري بل أيضا تتفوق عليه، وذلك أضا على مستوي الغناء فيمكن لهذه التكنولوجيا الحديثة أن تقلد أصوات المغنيين بدون غناء المطرب حتي وإن كان المطرب قد توفي تستطيع هذه التكنولوجيا بالذكاء الأصطناعي أن تقلد صوته.

وعلق "أمين" على المطربين العمالقة كأصالة وشيرين وهاني شاكر وحسين الجسمي وكاظم الساهر قائلا "الفنانين الكبار العملاقة هيعملوا ايه" ، مضيفا أنه تم تقليد وخلق دويتو مفتعل بين شيرين وحسين الجسمي ولم يتم هذا العمل بينهم من الأساس كل هذا من الذكاء الأصطناعي المشين الذي يلغي العنصر البشري من جميع المجالات.



