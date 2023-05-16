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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

«هو ليه ربنا بيشوفني وأنا مابشفهوش؟».. الدكتور علي جمعة يجيب

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة مع أحد الأطفال

وجه أحد الأطفال سؤالا للدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، يقول فيه (هو ليه ربنا بيشوفني وأنا مبشفهوش؟).


وأجاب الدكتور علي جمعة، في تصريح له، أن هذا من الرحمة لأن جسم الإنسان مخلوق للعبادة لا يستطيع أن يتحمل هذا الوجود الرباني، فالدنيا فيها عبادة والعبادة تحتاج إلى جسم معين وهذا الجسم لا يتحمل أن يرى الله.

واستشهد علي جمعة، بقول الله تعالى (لَّا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ ۖ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) فجسم الإنسان يتبخر لو رأى الله عزوجل، مثل الكهرباء لو لمست الإنسان أو الحرارة مسكت في جسم الإنسان.

وأشار إلى أن تركيبة جسم الإنسان غير صالحة لرؤية الله- عز وجل-، منوها بأنه لذلك يوم القيامة سينشئ الله- عز وجل- عباده خلقا آخر، يتناسب مع إمكانية النظر إلى وجهه الكريم.

واستشهد بقوله- تعالى-: (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ (22) إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ) منوها بأن الأبصار لا تدرك الله- عز وجل- لا في الدنيا ولا الآخرة، أما رؤية الله يوم القيامة ستكون بالتركيبة الجديدة التي خلق الله بها البشر ، فهي رؤية مخصوصة لله- عز وجل- يوم القيامة.

علي جمعة الأزهر جسم الإنسان الإبصار يوم القيامة

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«هو ليه ربنا بيشوفني وأنا مابشفهوش؟».. الدكتور علي جمعة يجيب

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