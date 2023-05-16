أحمد كريمة: إن صلحت الأسرة صلح المجتمع.. والقرآن أكد ضرورة بر الوالدين

أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن لأسرة هي الخلية الرئيسية الأولى للمجتمع وإن صلحت الأسرة صلح المجتمع والعكس صحيح.

وقال أحمد كريمة في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" الإسلام بنى الأسرة على أسس عقائدية وأخلاقية وتشريعية ".

وتابع أحمد كريمة :" النظام العقائدي لبناء الأسرة هو أن الله أحاط الأسرة بالإيمان، وتعامل الفرد مع أصوله وأرحامه من منظور عقائدي يعتبر تأصيل عقائدي لبناء أسرة سليمة ".

وأكمل أحمد كريمة :" آيات القرآن الكريم أكد على أهمية البر ابلوالدين اللذان يعتبران أساس أي أسرة ".

ولفت أحمد كريمة :" النبي محمد قال خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي “، مضيفا:” يجب أن يكون الفردبار بأبيه وأمه ويعامل زوجته معاملة طيبة ".